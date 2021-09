Quién es Felix Auger-Aliassime: el elegido por Toni Nadal que superó récords de Rafa

Felix Auger-Aliassime, tenista canadiense de 21 años y número 15 del ránking de la ATP, es el próximo rival de Carlos Alcaraz en los cuartos de final del US Open. Nadie duda del potencial que atesora su raqueta, aunque en los últimos años quizás se haya ralentizado más de la cuenta. El hombre que está a las órdenes de Toni Nadal desde hace unos meses tiene por delante el reto de enfrentarse a otro tenista precoz en un duelo que llevará a uno de ellos a plantarse en las semifinales del Grand Slam neoyorquino.

Al final, el tenis es un deporte de títulos y ese es el peso que de momento no puede quitarse el canadiense de encima. Fue el tenista más joven en alcanzar cinco finales, así como fue el finalista más precoz de la historia de los ATP 500 en Río de Janeiro 2019. Pese a sus esfuerzos no ha conseguido todavía ningún título individual, con un récord de 0-8 en finales. Sin embargo, en dobles sí consiguió la hazaña en 2020, cuando ganó su primer título ATP Tour en dobles en París 2020 junto a Hubert Hurkacz.

Por este motivo unió su carrera con el tío y exentrenador de Rafa Nadal, dirigiendo desde los inicios y hasta 2016, la carrera de uno de los mejores tenistas de la historia. A Toni le llegó una proposición interesante con esta aventura y ahora forma parte del equipo del canadiense, al que asesoraría desde cerca o desde la distancia y acompañaría a algunos torneos. "Es un joven con un gran potencial, y es un tipo excelente, y me decidí por eso. Estar con un chico de categoría humana buena me convenció", esgrimió para justificar la decisión. Eso sí, no ve a su pupilo como el relevo del manacorí, si no al propio Carlos Alcaraz, como admitió en su columna en el diario El País.

Nacido en Montreal, de ascendencia togolesa, Auger-Aliassime dio sus primeros pasos acompañado de una raqueta. A los cinco años ya empezó a practicar con su padre Sam, entrenador de tenis. Su madre Marie Auger es profesora y su hermana, Malika, también se ha curtido en las pistas. Su virtuosismo con las manos no se reduce al deporte, ya que disfruta tocando el piano.

Su US Open

Auger-Aliassime está, igual que Alcaraz, a las puertas de alcanzar su primera semifinal de un grande. El pasado julio alcanzó los cuartos de final de otro Grand Slam, Wimbledon. En este US Open, el canadiense debutó ante el ruso Donskoy al que ganó en cuatro sets. En segunda ronda le esperaba el español Bernabé Zapata, de quien se deshizo en tres mangas para citarse con Roberto Bautista. El castellonense logró forzar el quinto set pese a ceder las dos primeras mangas pero terminó cayendo en el último. En octavos, Auger – Aliassime se midió a Frances Tiafoe, al que ganó en cuatro sets tras perder el primero. De los cinco tiebreaks que ha jugado en el US Open se los ha llevado todos.

[Más información: Carlos Alcaraz se cita con la historia en el US Open: "Soy un chico que siempre quiere más"]

Sigue los temas que te interesan