Ferrero activa el plan para controlar el impacto de Carlos Alcaraz: "Ya hemos tenido una charlita"

Carlos Alcaraz se ha convertido en el hombre de moda en el tenis español. El joven de 18 años se ha colado en cuartos de final del US Open batiendo marcas hasta ahora nunca vistas y dejando por el camino a estrellas del ranking ATP como Tsitsipas. Toda una catarsis que tanto él como su entorno ya trabajan en controlar para evitar que Alcaraz se acabe 'perdiendo'. Juan Carlos Ferrero, su mentor, ha confirmado ese 'plan' para evitar la fuga del talento.

El extenista, ahora disfrutando desde la grada de la evolución de la estrella murciana, ha reconocido que saben "lo que hay que hacer para que Carlos Alcaraz esté lo más tranquilo posible". Ferrero ha asegurado que "está haciendo mucho ruido" y "más rápido de lo esperado". Pese a ello, sabían que "era posible" que Alcaraz acabara generando tal impacto. A la vista de que el nombre del español ya ha dado el salto internacional, han tenido su primera "charlita" clave.

Juan Carlos Ferrero, durante una entrevista para El Larguero de la Cadena SER, ha explicado que en esa conversación ha buscado "que tenga los pies en el suelo". "Hay que estar tranquilos y seguir adelante", ha repetido el extenista español. "Está consiguiendo algo muy importante, pero es el principio de una carrera que está haciendo muy bien y hay que seguir trabajando", ha recalcado.

Una de las claves de este plan está en no "mirar mucho el teléfono y estar tranquilo". Algo de lo que no tiene muchas dudas dado que Alcaraz "se lo toma todo con mucha tranquilidad y normalidad". "Él dice que el resultado no cambia nada en cuanto que le van a conocer más o menos, pero le hemos dicho que va a cambiar poco a poco. Hay que tomarlo con tranquilidad y que haga caso", ha espetado Ferrero.

Su madurez

La confianza en que Alcaraz acabe cuajando en el tenis de élite va en aumento. Especialmente por su seguridad en la pista y su madurez en los momentos más complicados. Una actitud que, según Ferrero, es algo común entre los tenistas que empiezan tan jóvenes en el circuito.

"Los tenistas crecen un poco antes que una persona normal de 18 años por las situaciones que tienen que vivir, las decisiones que tienen que tomar solos. Les hace crecer un poco más, pero él está en proceso de crecimiento y tiene que madurar mucho. Eso va a ser poco a poco y más maduro que una persona de 18 años es seguro", ha concluido en la entrevista.

Carlos Alcaraz, por el momento, ya ha conseguido que su nombre protagonice titulares de todo el planeta. Después de varios logros en el tenis español, el murciano ha conseguido dar el gran salto al panorama mundial y a partir de ahora las expectativas serán mucho mayores. Los cuartos del US Open son el próximo e histórico reto que tiene por delante.

