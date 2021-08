Khabib pasa de la UFC y se convierte en futbolista profesional

El FC Legion Dynamo de la tercera división de Rusia ha confirmado el fichaje de Khabib Nurmagomédov. El excampeón de la UFC había asegurado que no volvería a pelear, dejando así la puerta abierta a nuevas experiencias y así ha llegado esta oportunidad en el mundo del fútbol.

Uno de los viejos sueños de 'The Eagle' era convertirse en futbolista profesional. Era algo que había dejado caer en alguna que otra ocasión. Khabib es un apasionado del deporte rey, en especial es un gran aficionado del Real Madrid. Así las cosas, su primer paso comienza con este inicio en la tercera división de Rusia.

El FC Legion Dynamo marcha tercero en la clasificación de su categoría después de haber disputado las tres primeras jornadas de la nueva temporada 2021/2022. Con la incorporación a sus filas de Khabib, el conjunto ruso espera ganar relevancia en el panorama internacional.

"Una gran batalla aguarda a nuestra Legión, para la cual necesitamos grandes guerreros. Nos estamos preparando para recibir al equipo de RPL a Khabib Nurmagomédov", fue el mensaje con el que el club ruso dio la bienvenida al excampeón de la UFC.

Fin a una era

En diálogo con Mike Tyson, Khabib Nurmagomédov cerró la puerta definitiva a un regreso al octágono: "Fue la decisión más difícil de mi vida, dejar de hacerlo. Toda mi vida me preparaba y entrenaba para algo. Hace medio año que paré, lo hacía desde niño para competir, los últimos 13 años como profesional. Me preparaba primero para pelear amateur, luego como profesional. Para mí es difícil porque no tengo que competir, pero cuando lo has terminado, lo has terminado".

El excampeón del mundo peleó por última vez el pasado mes de octubre ante Justin Gaethje. Esta fue la última victoria de 'The Eagle', quien dejó una marca inmaculada de 29-0. Khabib afirmó tras ese combate que no volvería a pelear y que era una decisión que tomó tras el fallecimiento de su padre a causa de la Covid-19. Su madre le hizo prometer que lo dejaría y así ha sido. Independientemente del dinero que le han puesto sobre la mesa para volver a la jaula.

"El dinero importa, pero nunca peleé por dinero. El dinero es bueno, pero muchas veces te lleva a situaciones que no conoces, no sabes qué hacer con tanto dinero, puede ser peligroso, pero yo no vine a este negocio para hacer dinero. Dana me llamó alguna vez a preguntarme cuánto quería por pelear de nuevo, pero no lo hago por dinero. Nunca lo hice por dinero, quería ser el mejor del mundo. Mis negocios sí son para eso, pero no pelear", sentenció la leyenda de las MMA.

