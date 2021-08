En el nombre de Khabib: de creerse el número 1 de la UFC a la pelea soñada ante Georges St-Pierre

El 24 de octubre de 2020 quedó marcado en el calendario de los amantes de las artes marciales mixtas (MMA) después de que Khabib Nurmagomédov anunciase su retirada luego de dejar su marca en 29-0 tras ganar a Justin Gaethje. La decisión ya entonces fue firme, pero desde entonces se fue hablando de un posible regreso al octágono.

Ver como uno de los mejores luchadores del mundo dice adiós de manera prematura no es plato de buen gusto para ningún aficionado. Y por eso crecieron las expectativas sobre que Dana White consiguiese convencer a 'The Eagle'. Pero ni todo el dinero del mundo parece que puede hacer cambiar de opinión al ruso.

El fallecimiento de su padre, entrenador y mentor fue el golpe más duro que ha recibido Khabib a lo largo de su vida. Esto le dejó marcado y a eso se unió que su madre le pidió que lo dejase, que dejara de luchar. Y así lo hizo. Prometió a su madre dejar la UFC y lo ha mantenido pese a las muchas tentaciones que le han puesto delante.

El luchador ruso Khabib Nurmagomédov Reuters

Khabib ha demostrado ser todo un hombre de palabra, aunque eso no quiere decir que retirarse "fue la decisión más difícil" de su vida. Así se lo confirmó a Mike Tyson en el último programa del pódcast del excampeón de los pesos pesados Hotboxin'.

"Fue la decisión más difícil de mi vida, dejar de hacerlo. Toda mi vida me preparaba y entrenaba para algo. Hace medio año que paré, lo hacía desde niño para competir, los últimos 13 años como profesional. Me preparaba primero para pelear amateur, luego como profesional. Para mí es difícil porque no tengo que competir, pero cuando lo has terminado, lo has terminado", afirmó Khabib.

GOAT

El nuevo Khabib continúa dedicado a las MMA. Pero esta vez en un rol muy diferente. En Los Ángeles se encuentra con su equipo y pasa los días entrenando como ha hecho toda su vida porque le da "energía", aunque ha afirmado que competir "no". Que esté fuera de la competición no quiere decir que haya dejado de ser el número 1 dentro de este deporte.

El debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos, como en cualquier otra disciplina, también está abierto en las MMA. Lo que nadie puede contradecir es que nadie ha conseguido una marca como la de Khabib Nurmagomédov dentro de la UFC (29-0) y eso que es la empresa más importante dentro de las artes marciales mixtas.

El luchador ruso Khabib Nurmagomedov Instagram (@khabib_nurmagomedov)

El propio luchador ruso opina que no hay otro como él. "Sigo creyendo que soy el mejor, puedo pelear con quien sea, aún ahora. Hace un año me retiré y cada día en el gimnasio, amo lo que hago, y sigo creyendo que soy el mejor del mundo", aseguró Nurmagomédov a Tyson.

El sueño de su padre

Su padre siempre quiso verle enfrentarse en la jaula a Georges St-Pierre y ha sido una opción que ha estado sobre la mesa para intentar que 'The Eagle' volviese al octágono. Pero él confirmó que el dinero no le importa, que nunca peleó por eso: "El dinero es bueno, pero muchas veces te lleva a situaciones que no conoces, no sabes qué hacer con tanto dinero, puede ser peligroso, pero yo no vine a este negocio para hacer dinero".

"El dinero importa, pero nunca peleé por dinero. Dana me llamó alguna vez a preguntarme cuánto quería por pelear de nuevo, pero no lo hago por dinero. Nunca lo hice por dinero, quería ser el mejor del mundo. Mis negocios sí son para eso, pero no pelear", confesó en el pódcast de 'Iron Mike'.

Para Khabib, la opción de un cara a cara con GSP no es posible: "Era la pelea soñada de mi padre. Cuando crecía, entre 2006 y 2009, Georges St-Pierre estaba en su momento. Era el peleador favorito de mi padre. Ahora, con 33 yo y él con 40, no lo veo. Ya estamos retirados ambos".

Así las cosas, parece inviable volver a ver a Khabib en acción, al menos en lo que a competición se refiere. Una mala noticia para todos los amantes de las MMA. Aunque hace unos meses dejó una vía abierta, que su madre le diese el visto bueno, pero parece que esto es prácticamente imposible hoy por hoy.

