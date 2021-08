Conor McGregor amenaza a Khabib: "Mantén mi nombre fuera de tu boca"

Khabib Nurmagomédov lleva casi un año retirado, pero su rivalidad con Conor McGregor continúa estando de actualidad. Desde la derrota del irlandés ante Dustin Poirier en la UFC 264, el rifirrafe entre ambos ha ido aumentando con cruces de declaraciones de lo más polémicos.

Contrario a lo que pueda parecer, fue Khabib el que encendió la mecha con una burla después de la derrota de McGregor ante 'The Diamond'. Pasaron los días sin que hubiese respuesta de Conor, pero un día cualquiera, las redes sociales ardieron con una serie de tuits del de Dublín.

En ellos cargaba contra Dustin Poirier y su mujer, con mensajes como: "Saltar con una guillotina no es un derribo. Absorber una patada en la pierna no es defenderse. Una parada médica no es un nocaut técnico. El juego continúa perras. Para mí todos sois hormigas sobre las que meo. Ni siquiera sois campesinos. ¡Hormigas a las que meo! ¡Guau, chicos! Chequeó la patada con la nalga".

McGregor golpea a Dustin Poirier Reuters

Entremedias de estos mensajes al de Lafayette, apareció uno contra Khabib. En él, 'The Notorius' hizo referencia a la muerte del padre de este, Abdulmanap Nurmagomédov. El excampeón en dos divisiones borró sus tuits, pero las pruebas estaban ahí gracias a las capturas de los usuarios de las redes.

Khabib responde

Se esperaba una respuesta por parte de Khabib y esta llegó primero por parte del mánager del ruso, Ali Abdelaziz. Este no estuvo acertado y, además, acusó a McGregor de algo muy grave sin pruebas. "Conor ya ni siquiera es un luchador de alto nivel. Necesita trabajar en su vida, ya no necesita pelear. Le gustan las drogas de nuevo. Debe ir a rehabilitación", aseguró en ESNews.

Después de esto, fue el propio 'The Eagle' el que habló ante Mike Tyson sobre su archienemigo Conor McGregor: "Cuando te vuelves rico y famoso, pierdes gente que te ama de verdad. Los falsos te dicen que eres bueno, no te dicen lo malo porque podrían salirse de esa zona de confort. Los verdaderos estuvieron antes de que fueras famoso y rico, solo te quieren y no te mienten".

"Creo que perdió mucha gente que estuvo antes con él. Todos necesitamos que te recuerde lo que está bien y está mal. Siguen conmigo aun cuando no era nadie. Cuando eres el mejor, no te gusta que te digan qué hacer, pero tienes que tener el corazón limpio y si sabes que es algo que tiene razón, hacerlo", afirmó Khabib.

McGregor no se calla

Khabib Nurmagomédov también habló sobre la famosa pelea en la que ambos fueron sancionados después de protagonizar una batalla, equipos incluidos, después de su última pelea: "Esperaba más. Cuando hablo con él, me dice una excusa que solo es un negocio. Pero yo tenía su cuello y se rinde... Trae a miles desde Irlanda, se la pasa hablando de que es un guerrero... no puedes rendirte, que te duerman. Su esquina me decía cosas, quería arrancarles el corazón a todos".

Khabib Nurmagomédov, luchador ruso de MMA y de la UFC Reuters

Después de todo esto, ha sido Conor McGregor el que ha tomado la palabra. Nuevamente vía red social y nuevamente para borrar después lo escrito. "¡Me quiero comer a sus hijos! ¿De hecho, cuándo fue la última vez que los vio? ¿A su esposa? ¿A su madre? Porque mejor para variar no te vas a pasar tiempo con tu esposa y con tus hijos y mantén mi nombre fuera de tu boca antes de que quedes atrapado en otro lugar y no tengas tanta suerte", escribió el irlandés.

[Más información - Conor McGregor la lía en Twitter: "Sois hormigas sobre las que meo"]

Sigue los temas que te interesan