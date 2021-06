El entrenador de Dustin Poirier: "Veo victoria por KO ante Conor McGregor en el tercer round"

El próximo 10 de julio, llegará a su final la trilogía entre Conor McGregor y Dustin Poirier. La UFC 264 trae este combate como la pelea estelar del evento que se celebra en el T-Mobile Arena de Las Vegas y antes de esto, tanto uno como otro, así como el círculo de estos, van dejando sus impresiones.

Uno de los últimos en hacerlo ha sido Dyah Davis. El entrenador de Dustin Poirier ha hablado en MMA Junkie y ha vaticinado la victoria de su pupilo y no cualquier triunfo, sino por KO en el tercer round. Esta es la apuesta del preparador de 'The Diamond', quien ha señalado que esta tercera pelea no se diferenciará mucho de la segunda.

"Dustin es activo, creo que definitivamente juega a su favor. Conor estuvo fuera del juego dos, tres años, así que el óxido del ring posiblemente pueda jugar un factor, pero escucha, eres un peleador. Conor es un peleador primero y su trabajo como peleador es estar en el gimnasio de forma constante", ha comenzado explicando.

"Deberías estar entrenando, debes afilar tus herramientas y eso es lo que hace Dustin. Incluso si no tiene una pelea programada, todavía está en el gimnasio, todavía está entrenando, todavía está haciendo lo que se supone que debe hacer. Sigue siendo responsable como peleador", ha continuado Poirier.

"Tomo este enfoque como si fuera un leñador, estamos en un bosque. La idea es talar el árbol desde abajo y eso es exactamente lo que hicimos. Es una pelea. Entonces buscamos cualquier debilidad que pudiéramos aprovechar y esa fue una de ellas. Así que capitalizamos y partimos de ahí y terminamos rematándolo con strikes", ha apuntado David.

Particular apuesta

"Creo que se desarrollará de manera similar a la segunda pelea, tal vez un poco más. Nos veo ejecutando y obteniendo una victoria por KO en el tercer round", ha sentenciado el entrenador de Poirier a veinte días de que Dustin se vea una vez más las caras con McGregor dentro del octágono.

Antes de esto, el irlandés ya dejó claro que habían despertado a "la bestia". "Estoy entrenando muy, muy duro y puedo decir que ya estoy en muy buenas condiciones. Vencí a Poirier en la pelea original -en 2014-. Perdí en la revancha. Ahora tenemos la trilogía y he tenido que hacer algunos pequeños ajustes, pero me siento muy, muy confiado. Estoy muy concentrado y motivado", aseguró 'The Notorius' en declaraciones para Fox Sports.

