McGregor, de enemigo público al rival más deseado: de UFC al boxeo

Conor McGregor es uno de los luchadores más populares de las artes marciales mixtas (MMA). Mediático, con la mayor legión de fans dentro del 'mundillo' y a la vez polémico... pero también todo un portento dentro del octágono. El irlandés ha sido noticia recientemente por su última adquisición, un pub en Dublín, y todo mientras se preparaba para volver a pelear.

La trilogía entre Conor McGregor y Dustin Poirier sellará su combate definitivo el próximo 10 de julio. La pelea corrió peligro después de un desencuentro entre los luchadores por culpa de una donación que 'The Notorius' prometió hacer a la fundación de su rival tras su segundo cara a cara.

Tras las incendiarias declaraciones de uno y otro, tuvo que entrar en juego Dana White para que el esperado combate no se cancelase de manera definitiva. Así las cosas, el presidente de la UFC cogió el teléfono para aplacar los ánimos: "Había muchas posibilidades de esto se derrumbara".

Poirier vs. McGregor UFC

"Vi a algunos teóricos de la conspiración pensando que eso era para ayudar a promover la lucha. Absolutamente nada de eso se hizo", confesó para TSN. "Debimos convencer a ambos muchachos. Tuvimos que ir y venir para que cambiaran de opinión. Llevamos 20 años en esto, es lo que hacemos. Lo conseguimos", afirmó un Dana White que mantuvo viva así la pelea estrella de la UFC 264.

Mientras todo se prepara para el Poirier vs. McGregor, el 15 de mayo tiene lugar la pelea por el título vacante del peso ligero de la UFC. Será en el evento UFC 262 en el que se conocerá el nombre del nuevo campeón después de la retirada definitiva de Khabib Nurmagomédov. El nuevo poseedor del cinturón saldrá del combate entre Charles Oliveira y Michael Chandler.

Mirando al futuro, este se despeja para 'The Notorius'. El que ha sido el enemigo público número 1 y también el luchador más importante, pese a no ser el actual campeón, tiene numerosos desafíos por delante. Y es que desde el boxeo a las artes marciales mixtas, los posibles rivales se le acumulan al irlandés.

Boxeo

Después de su derrota con Dustin Poirier, las opciones de ver al irlandés pelear en el cuadrilátero contra Manny Pacquiao se fueron diluyendo, aunque en el horizonte sigue ahí esta opción dentro del boxeo para Conor McGregor, en especial si gana su próxima pelea frente a 'The Diamond', para volver al ring hay otra opción muy mediática, aunque menos atractiva deportivamente hablando.

Manny Pacquiao, durante un combate de boxeo Reuters

Jake Paul busca el duelo ante 'The Notorius'. El youtuber ya suma tres peleas y todas ellas ganadas con victoria por KO. Y es que siempre que tiene la posibilidad aprovecha para desafiar a Conor y a ese reto se une la bolsa de dinero que asegura Paul, la cual ascendió a los 50 millones de dólares en su última pelea ante Ben Askren el que fuera campeón de One Championship y de Bellator en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

UFC, peso ligero

Aunque el boxeo es una opción, el verdadero frente abierto para el irlandés es el peso ligero de la UFC. Primero llega para él ese duelo frente a Poirier. El final de la trilogía. Pero este combate se ve como la antesala de una nueva pelea por el cinturón. Y es que se espera que el ganador de este McGregor - Poirier sea el siguiente rival del vencedor del Chandler vs. Oliveira.

¿Se imaginan a Conor McGregor como campeón del ligero de la UFC en este 2021? Pues puede suceder. Pero lo primero que tiene que hacer es llevarse la victoria esta vez ante Dustin Poirier, como pasó en el primer duelo entre ambos. Después llegaría el posible cara a cara con el ganador del Chandler - Oliveira. Y si ganase, se colocaría el cinturón de campeón. ¿Cuál sería la reacción de Khabib? Esto es todavía un misterio...

UFC, peso wélter

Y del ligero de la UFC al wélter. Porque sí, esta nueva vía se le abre a 'The Notorius'. No sería la primera vez que McGregor sube de peso para pelear en esta categoría, ya lo hizo en tres ocasiones anteriormente y ahora ha sido Kamaru Usman el que le ha retado a repetir experiencia.

Kamaru Usman golpea a Jorge Masvidal Reuters

Ya el pasado año, en 2020, se especuló con que Conor podría tener en mente luchar por el cinturón del wélter y así Usman le lanzó el desafío antes de pelear contra Masvidal: "Conor sabe que no quiere esos problemas". "Le he ofrecido una pelea por el título… Le he dado la oportunidad a Conor", dijo en TMZ.

"Conor, tienes la oportunidad si la quieres", continuó diciendo para después seguir provocando a McGregor: "Conor no lo quiere, ¿sabes? Al final del día, tampoco dirá mi nombre. Él guardó silencio". "Es tan malo que ya ni siquiera es algo que entretenga en mi mente, porque así de salvaje sería una paliza. Es casi una pérdida de capacidad mental con lo que le haría", sentenció Kamaru Usman.

