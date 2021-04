El youtuber Jake Paul vuelve a ganar: ¿habrá pelea con Conor McGregor en 2021?

Jake Paul ganó su tercer combate. Si primero había vencido al también youtuber 'AnEsonGib' y al exjugador de la NBA Nate Robinson, ahora ha vencido por KO a Ben Askren, el que fuera campeón de One Championship y de Bellator en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Un brutal derechazo de 'The Problem Child' dejó tambaleándose al luchador de artes marciales mixtas (MMA) en el primer asalto. Ni dos minutos habían pasado cuando Jake Paul se llevó la victoria, pero es que lo más llamativo es que sus dos otras peleas acabaron con idéntico resultado: triunfo por nocaut.

El youtuber al salir vencedor no pudo reprimir las lágrimas. Llanto de emoción, de rodillas y después nuevamente a dar espectáculo para ponerse a hacer flexiones todavía dentro del cuadrilátero. Muchos lo ven como un show y no como meramente deporte, pero lo cierto es que Jake Paul no está dispuesto a dejar los guantes a un lado.

El propio Jake Paul ha confirmado que la pelea tuvo más de un millón y medio de visitas por PPV y que ha generado 75 millones de dólares. Una tentación para aquellos que quieran pelear con él, ya que la atención mediática está sobre el famoso youtuber que acumula 15 millones de seguidores en su perfil de Instagram.

Objetivo McGregor

Aunque Jake Paul tiene claro a quién quiere enfrentarse. Su plan es volver a pelear antes de que acabe el presente año 2021 y su deseo es que su rival sea Conor McGregor. Los planes de 'The Notorius' parecen ir, en principio, por otro lado. Y es que se ha confirmado que pese a los desencuentros entre el irlandés y Dustin Poirier, la trilogía es un hecho.

El youtuber ha intentado provocar en más de una ocasión a McGregor, pero el luchador de la UFC está controlándose y no entra en estas provocaciones. Después de su derrota ante 'Diamond', el irlandés parece enfocado en su carrera en la empresa de Dana White. Y es que este tropiezo le acarreó muchas críticas, aunque la afición siga estando de su lado.

La pregunta que se hacen los aficionados es si las cifras millonarias que mueve Jake Paul acabarán por ser la tentación de Conor McGregor. De momento no ha caído en ella y su guion fuera de la UFC pasaba por una pelea con Manny Pacquiao, uno de los mejores boxeadores de las últimas décadas, no por el youtuber.

