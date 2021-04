Poirier pide perdón a McGregor y permite que se anuncie el combate entre ambos: "Fue mi error"

La polémica entre Dustin Poirier y Conor McGregor no cesa. Sin embargo, parece que al final Danna White va a conseguir imponer su interés empresarial ante la fanfarronería y las disputas infantiles de ambos luchadores para ofrecerle a todos los fans un combate por todo lo alto que servirá para romper el empate que tienen entre ambos. Pero vayamos por partes en esta rocambolesca historia.

McGregor y Poirier se enfrentaron por primera vez en el año 2014. Allí, el luchador irlandés arrolló a Dustin en un combate rápido y limpio que no tuvo demasiada historia. Por aquel entonces, Conor era casi invencible y Poirier no pudo contener las acometidas del polémico luchador que lo mandó a la lona y lo dejó completamente noqueado.

Después de eso pasaron muchos años hasta que ambos se volvieron a medir. Fue en el enésimo regreso de McGregor al octógono de la UFC. El irlandés, que creía estar preparado para retos más mediáticos, se llevó un severo correctivo por parte de un Poirier que le noqueó en el segundo asalto a comienzos del 2021. De esa forma, Dustin se ganó el derecho a crear una rivalidad contra uno de los mejores de la historia.

Dustin Poirier, durante un combate de artes marciales mixtas (MMA) Reuters

Desde aquella derrota, McGregor siempre tuvo claro que quería una revancha para resarcirse de aquella caída y para dejar desnivelada la balanza a su favor. White se la dio y se anunció en un primer momento que el combate podría llegar el próximo 10 de julio. En ese momento, ambos se enzarzaron para intentar calentarlo antes de tiempo.

Tanto es así que Poirier acusó a McGregor de no haber realizado una donación que le había prometido para su fundación. El irlandés no se lo tomó nada bien y anunció que ya no habría pelea contra Dustin, algo que dejó en shock al mundo de las artes marciales mixtas e incluso al propio Danna White. McGregor no estaba dispuesto a subirse al octógono con su rival y pidió un nuevo contrincante.

Sin embargo, la mediación del dirigente máximo de la UFC ha dado sus frutos y es que al final ha conseguido salvar el evento que todos están esperando. Poirier decidió pedir perdón a McGregor a través de redes sociales, lo que ha propiciado que Danna White haya podido confirmar la pelea entre ambos, la cual será una gran vuelta a la normalidad.

La disculpa de Poirier

"Soy un apasionado de mi organización benéfica, como todos ustedes saben. Disparé mi arma públicamente contra un asunto privado entre Conor y mi fundación. Fue mi error, vivimos, aprendemos. Difundir la positividad y hacer el bien es mi objetivo. Siento que he vertido energía negativa y una serie de opiniones personales sobre algo en lo que estoy trabajando muy duro y que da a la gente una razón para animarse y sonreír. Me tomaré esto con calma y continuaré peleando en buena lid. Pronto llegará un nuevo objetivo y es GRANDE. Gracias a todos los que están involucrados y a todos los seguidores que creen en nuestra visión. 1-1, el 10 de julio saldaremos cuentas. Emocionado por la trilogía con McGregor".

McGregor felicita a Poirier por su victoria UFC

De esta forma, Poirier se disculpaba con su rival y Danna White tenía libre para anunciar de forma oficial una pelea que será uno de los grandes eventos del próximo verano: "Estoy tan feliz de poder finalmente decir que Las Vegas está de regreso. Este verano, Las Vegas vuelve a abrir sus puertas. El 10 de julio, UFC 264 tendrá lugar en el T-Mobile Arena, con el 100% de su capacidad. Damas y caballeros, hablamos de 20.000 aficionados. Y esta cartelera estará encabezada por la tercera pelea entre Dustin Poirier y Conor McGregor". De esta forma, no solo habrá pelea y fin a la disputa entre ambos, sino que será todo un desafío a la pandemia.

