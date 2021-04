El troleo de Khabib a McGregor por la donación que no ha hecho a Poirier

Khabib Nurmagomédov se ha alejado del octágono o no tanto, ya que ahora, como se dice en España, 've los toros desde la barrera'. Y es que el ruso anunció su retirada definitiva de las artes marciales mixtas (MMA), dejando vacío el título del peso ligero de la UFC, pero va a seguir ligado a este mundo haciendo las veces de entrenador.

Pero ahora el de Sil'di no es noticia por esto, sino por un dardo que ha mandado a Conor McGregor. 'The Eagle' ha aprovechado el 'tira y afloja' entre el irlandés y Dustin Poirier para ponerse del lado de este último. Todo llega después de que el estadounidense acusase a 'The Notorius' de no haber realizado la donación de medio millón de dólares a su fundación, tal y como había prometido.

Y es que después del combate, a principios de este 2021, entre McGregor y Poirier, Conor prometió realizar esta donación a The Good Fight Foundation. "Nos engañó durante los últimos meses después de la pelea. Mi fundación se ha acercado tres veces desde entonces sin respuesta. ¡Lo hemos superado! ¡Pronto anunciaremos nuestro próximo objetivo! Es uno grande", escribió Dustin en Twitter.

Mientras McGregor despotricaba por lo dicho por su rival el próximo 10 de julio, Khabib aprovechaba para responder a Poirier con un vídeo que no gustará mucho a Conor. En él se puede ver a cuatro hombres hablando, en el que uno le dice al resto: "¿Recuerdas que te di mi palabra? ¡Pues lo retiro!".

Este tuit de Nurmagomédov ha llevado consigo numerosas reacciones y no todas a su favor. Y es que McGregor acumula una legión de seguidores que le defienden sobre cualquier cosa. Incluso algunos le han echado en cara que antes de retirarse no haya apostado por volver a pelear con Conor y tomar así un gran riesgo en su carrera.

McGregor rompe con Poirier

El que tampoco se ha mordido la lengua es un Conor McGregor que ha atizado, y mucho a Dustin Poirier: "Estás desgarrado, pueblerino endogámico. ¿Por qué guiñas con las orejas? Maldito pueblerino con muerte cerebral. 500.000 dólares sin ningún plan establecido. Engañar. Debes ser nuevo en el mundo del dinero. Nuestra lucha ha terminado. Voy a pelear con alguien distinto el día 10. Buena suerte con tu antiguo contrato, chico".

