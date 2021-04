Así es Bellator, rival de la UFC en las MMA al que llega el legado de Khabib

Cuando se habla de artes marciales mixtas (MMA) se piensa en la UFC. Esta es la empresa estrella en la disciplina, la que tiene a los luchadores más reconocidos en todo el planeta y, por supuesto, la que más dinero maneja. Con Dana White como presidente, la UFC pasó de estar en la quiebra a ser todo un referente, pero no es la única.

Bellator comienza a recortar distancias, a ganar recorrido y, ahora, cuenta con un importante plus dentro del octágono: el apoyo de un Nurmagomédov. La familia rusa es toda una leyenda dentro de las artes marciales mixtas. Khabib es la gran estrella, pero todo comenzó mucho antes de que 'The Eagle' se convirtiese en uno de los mejores peleadores de la historia.

Abdulmanap Nurmagomédov fue el primero de la saga. Con él comenzó todo. Él fue el encargado de moldear a Khabib y fue tras su fallecimiento, el pasado mes de julio, el detonante para que el luchador de Sil'di decidiese unos meses después abandonar la UFC. La Covid-19 se llevó al padre y entrenador de 'The Eagle', pero, además, también se encargó de dirigir las carreras de sus sobrinos.

Usman y Umar son los primos de Khabib. Ahora es Usman el que se coloca bajo los focos. Él fue entrenador por Abdulmanap y ahora el testigo lo ha cogido el propio Khabib, quien después de confirmar que no volvería a la jaula, ha decidido dar sus primeros pasos como entrenador.

Sin embargo, si Khabib Nurmagomédov fue la gran estrella de la UFC durante los últimos años, Usman es luchador de Bellator. Ahora le toca hacer su debut en la empresa de las MMA y ha hablado sobre ello en una entrevista para BBC Sports: "Estoy durante todo mi campo de entrenamiento con Khabib. Es muy duro competir y entrenar con él, así que después de esas semanas se me hace muy fácil entrenar y luchar con otras personas".

Usman no se ha olvidado de Abdulmanap: "Me enseñó todo, no solo como luchador, sino también como persona. En un torneo de sambo me dijo que iba a pelear en tres categorías de peso diferentes; respondí que no tenía problema. Yo iba ganando peleas, así que cada 15 minutos tenía un combate y al final luché 15 veces".

"Sé que si ahora estuviera, lo primero que habría hecho es ver todas las peleas de mi oponente para asesorarme bien. Y lo que es seguro que me diría es que después de una victoria mantenga la calma y no se emocione", ha recordado Usman, quien trata a Khabib como a un hermano: "Me motivó mucho. Pero al mismo tiempo, también siento un poco de presión porque tengo a mis hermanos -Khabib y Umar Nurmagomedov- en mi esquina, y no quiero que se sientan mal".

El objetivo de Bellator

El apoyo del 'clan Nurmagomédov' a Bellator puede ser el impulso que necesitaba la empresa fundada en el año 2008 por Bjorn Rebne, con sede en Newport Beach (California, Estados Unidos). Después de la retirada de Khabib, el legado de la familia parece asegurado con sus primos Usman y Umar. El primero se decide por Bellator y con la protección de 'The Eagle'. ¿Quién da más?

Pero volviendo a Bellator, la empresa de artes marciales mixtas lleva años dedicada a esta disciplina de los deportes de contacto. Bellator, que significa 'guerrero' en latín, es la principal rival de la UFC, aunque todavía no ha alcanzado su nivel mediático ni tampoco con el de sus luchadores.

Sin embargo, trabajan más y mejor cada vez y con un único objetivo: lograr acordar un combate por un título único de las MMA entre los mejores, por categoría, de la UFC y de Bellator. Esto llevaría a conocer, según ellos, quiénes son los verdaderos reyes de las artes marciales mixtas.

De hecho, Patrício Freire ya ha desafiado a la UFC al afirmar que el mejor peleador de las MMA en el peso ligero está en Bellator: "La victoria de Chandler significa que la UFC tendrá que aguantar que tienen el segundo mejor peso ligero del mundo, que perdió ante un tipo que venía de una categoría de peso más pequeña. Van a tener que darse cuenta de que el mejor peleador libra por libra del mundo no es de UFC. Es de Bellator y su nombre es Patrício 'Pitbull' Freire".

"Para mí, esas clasificaciones son la mierda número uno. No estaba realmente enojado. Solo estaba dando mi opinión. Es una especie de tontería que tengas a Michael Chandler peleando por el título de UFC, pero hace solo unos meses, lo noqueé en menos de un minuto", afirmó el 'Pitbull', quien demuestra que Bellator va comiendo terreno a la UFC.

