La brutal confesión de Georges St-Pierre sobre su historia dentro de la UFC: "Es insoportable"

Georges St-Pierre se vuelve a meter en la piel de Georges Batroc. Fue hace varias semanas cuando se confirmó que el exluchador de la UFC fichaba por Marvel para interpretar el papel de villano en la serie de la factoría 'El Halcón y el Soldado de Invierno'.

Su primer contacto con Marvel fue en la película 'Capitán América: Soldado de Invierno' y ahora vuelve para esta serie que está despertando el interés de los telespectadores. Aunque GSP es mucho más que un actor y es que es considerado como el mejor luchador de la historia de la UFC.

Fue en el año 2019 cuando decidió retirarse, aunque siempre se ha hablado de una posible vuelta al octágono para pelear contra Khabib Nurmagomédov, quien, de momento, permanece retirado aunque continúa ostentando el cinturón de campeón de su categoría, además de liderar el ranking de libra por libra de la UFC.

GSP y la UFC

Precisamente, sobre su experiencia en la empresa reina de las artes marciales mixtas (MMA) ha hablado en The Complex Sports Podcast. Durante quince años se mantuvo en activo, pero no todo fueron luces en su carrera como luchador y ahora se ha atrevido a hablar sobre todo ello.

Georges St-Pierre vs. Johny Hendricks, en un combate de la UFC Reuters

"No me gustan las peleas, las odio. Es insoportable. La sensación de estrés, de no saber si te humillarán o te harán daño... Es muy difícil", ha comenzado diciendo GSP en el podcast. Estas declaraciones pueden resultar llamativas, pero el canadiense se ha encargado de explicar cuáles eran sus motivaciones para seguir metiéndose en la jaula.

"Cuando ganas una pelea, realmente vale la pena. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es la recompensa. Por eso lo hice. No porque me encantara pelear. Me encantaba ganar", ha afirmado un Georges St-Pierre que, a sus 39 años, solo volvería al octágono para un combate contra 'The Eagle'.

Con un récord de 26-2, St-Pierre ha hablado también de su papel como actor en 'El Halcón y el Soldado de Invierno': "Como en las peleas, actuar requiere mucha repetición, mucha preparación. Pero cuando peleas descubres que tu oponente nunca es tan bueno como crees que es y nunca es tan malo como crees. Siempre es diferente porque esto no es un juego".

Georges St-Pierre, en una imagen de 'Capitán América: Soldado de Invierno'

De momento, los seguidores de Georges St-Pierre deberán conformarse con verle convertido en el villano Georges Batroc, aunque manteniendo la esperanza de que pueda volver al octágono al menos una vez más. Una pelea contra Khabib podría batir todos los registros hasta la fecha.

