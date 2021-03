McGregor no levanta cabeza... y Khabib sigue en lo más alto: el 'príncipe y el mendigo' de UFC

Los últimos años de la UFC no se entienden sin dos figuras claves: Conor McGregor y Khabib Nurmagomédov. Cuando se vieron las caras, batiendo todos los récords hasta la fecha como la pelea más comprada por PPV en la empresa estrella de las artes marciales mixtas (MMA), la victoria cayó del lado del ruso, pero eso nunca ha minado la popularidad del irlandés.

McGregor sigue siendo uno de los favoritos del gran público. El propio Georges St-Pierre, considerado por muchos como el mejor luchador de la historia de la UFC, ha puesto de relieve el tirón de 'The Notorius' entre los aficionados: "¿Quién tiene el mayor atractivo en términos de quién subió el listón de pago por visión y conciencia sobre el deporte? Conor McGregor".

GSP no dudó en colocar al irlandés entre los cuatro más destacados para él. En declaraciones para el podcast Complex Sports, Georges St-Pierre eligió a los cuatro luchadores que podrían formar su particular Monte Rushmore. Entre ellos estaba Conor McGregor, por supuesto, pero también Jon Jones, Anderson Silva y, cómo no, Khabib Nurmagomédov.

Khabib y Conor McGregor durante su pelea en el UFC 229

Pese a que Georges St-Pierre coloca a Khabib y a McGregor entre los mejores, en el ranking actual, de libra por libra, no pasa lo mismo. En la última actualización, el irlandés se ha quedado fuera de los quince primeros puestos, mientras que el de Sil'di sigue liderando la clasificación pese a no subirse al octágono desde el pasado mes de octubre.

Khabib, la cara

Casi medio año sin pelear, pero con su marca de 29-0 impoluta, el cinturón de campeón en su poder y en el número 1 del ranking libra por libra y, por supuesto, de su categoría. El trono es del ruso y en la última actuación de las clasificaciones, se confirma que nadie puede con él pese a que ya no esté en activo.

Khabib Nurmagomédov, luchador ruso de la UFC Reuters

El rey de la UFC todavía mantiene el contacto con Dana White, que no se conforma y continúa trabajando para que se escenifique el regreso de Khabib Nurmagomédov al octágono. De hecho, el presidente de UFC ya habría deslizado el mes de septiembre como el posible momento del regreso de 'The Eagle'.

Todavía no se sabe si volverá, si no... Él mismo dijo que Dustin Poirier, quien se coloca en la séptima posición del ranking libra por libra, debía luchar por el cinturón de campeón del ligero después de su victoria ante Conor McGregor. Pero por el momento Khabib continuará siendo el poseedor del título, mientras se sigue trabajando en su regreso para que, como mínimo, consiga la cifra redonda del 30-0.

McGregor, la cruz

El que sí volvió tras anunciar su retirada es Conor McGregor. Y no una ni dos veces, sino hasta tres. Pero en este último regreso, el irlandés perdió ante Dustin Poirier por nocaut. Esta fue la primera vez en su carrera que fue derrotado por KO y todo ello también ha provocado un bajón en el ranking.

Conr McGregor celebra una victoria en la jaula de la UFC Reuters

Después de su derrota, se habló de si esta habría sido la última vez en ver a 'The Notorius' en la jaula. Pero el propio Conor ha asegurado que no puede irse así, como si se marchara por la puerta de atrás, afirmando que volverá a dar guerra. De hecho, ya se habla de la posible trilogía con Poirier.

En lo que se refiere al ranking, Conor McGregor ocupa el sexto lugar en la clasificación del ligero, pero en la general de libra por libra, el nombre del luchador irlandés no aparece ni entre los quince primeros, siendo el podio para su archienemigo Khabib Nurmagomédov, Jon Jones y Kamaru Usman.

Ranking libra por libra

1. Khabib Nurmagomédov

2. Jon Jones

3. Kamaru Usman

4. Stipe Miocic

5. Alexander Volkanovski

6. Israel Adesanya

7. Dustin Poirier

8. Jan Blachowicz

9. Max Holloway

10. Deiveson Figueiredo

11. Justin Gaethje

12. Petr Yan

13. Robert Whittaker

14. Francis Ngannou

15. Aljamain Sterling

