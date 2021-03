El adiós de Khabib a la UFC abre la puerta a los nuevos reyes de las MMA

No volverá. Khabib Nurmagomédov cumple su palabra. Después de meses especulándose con un posible regreso y con negociaciones con Dana White, el ruso ha decidido no caer en la tentación y mantener el 'no sin mi padre'. Fue el presidente de la UFC el que hizo pública la decisión a través de un mensaje en sus redes sociales.

"Es 29-0. Él está cien por cien oficialmente retirado. Ha sido increíble verte trabajar, Khabib. Gracias por todo y disfruta de lo que viene a continuación, amigo mío", escribió Dana White. Un mensaje escueto sí, pero suficiente para silenciar los rumores de la esperadísima vuelta al octágono de 'The Eagle'.

A continuación, el ya exluchador ruso publicó su propio mensaje, aunque, en su caso, extendiéndose más que Dana White: "Fue una buena cena con gente estupenda. Dana White, muchas gracias hermano y a todo el equipo de UFC por la oportunidad de probarme a mí mismo, ustedes han cambiado muchas vidas para siempre gracias a este deporte".

"Dana, nunca olvidaré tu actitud hacia mí. Mi padre no lo olvidó y mis hijos siempre te recordarán. Hoy ha habido una conversación entre hombres reales. También gracias a todo el equipo, a los socios y a todos los aficionados. Espero que acepten mi decisión y me comprendan", concluyó su mensaje el de Sil'di.

Esta decisión viene después de que en su última pelea, cuando revalidó su título de campeón ante Justin Gaethje dijese que lo dejaba: "Hoy quiero decir que esta fue mi última pelea. No hay forma de volver aquí sin mi padre. Esta ha sido la primera vez desde lo que ocurrió con mi padre".

"Cuando la UFC me habló sobre pelear con Justin, hablé con mi madre durante tres días. Ella no quería que yo fuera a pelear sin mi padre, pero le prometí que esta sería mi última pelea. Si doy mi palabra, tengo que cumplirla. Esta ha sido mi última pelea aquí", concluyó entonces Khabib.

Nuevos tiempos

Sin Khabib en juego, la clasificación cambia. Tanto la del peso ligero como la de libra por libra, ambas lideradas hasta ahora por Nurmagomédov. El número a uno en el ranking general es un Jon Jones que llevaba tiempo buscando este honor. De hecho, él mismo llegó a asegurar que él era el mejor luchador libra por libra y no el ruso.

Este 2021 apunta a ser el año de 'Bones'. Después de mantener sus más y sus menos con Dana White, Jon Jones llegó a un acuerdo con el presidente de la UFC para seguir luchando y está listo para alcanzar un nuevo desafío: ser el rey de los pesos pesados en la empresa líder de las artes marciales mixtas (MMA).

Jon Jones, en un combate de la UFC Reuters

En el peso ligero la competencia está que arde. Dustin Poirier es el primero en el ranking. 'The Diamond' ganó a Conor McGregor a principios de este año y él es el líder de la clasificación del peso ligero de la UFC. Pero no es el campeón. Eso es otra historia.

Para todos ellos está hay latente la 'espinita' de no haber logrado derrocar a Khabib, pero ahora las miradas están puestas en quién será el nuevo rey del peso ligero. No es Dustin Poirier, sino que el cinturón de campeón se pondrá en juego el próximo 15 de mayo en el combate entre Charles Oliveira y Michael Chandler de la UFC 262, actualmente tercero y cuarto del ranking de su categoría.

Ranking libra por libra

1. Jon Jones

2. Kamaru Usman

3. Stipe Miocic

4. Alexander Volkanovski

5. Israel Adesanya

6. Dustin Poirier

7. Jan Blachowicz

8. Max Holloway

9. Deiveson Figuereido

10. Justin Gaethje

11. Petr Yan

12. Robert Whittaker

13. Francis Ngannou

14. Aljamain Sterling

15. Conor McGregor

Ranking del ligero

1. Dustin Poirier

2. Justin Gaethje

3. Charles Oliveira

4. Michael Chandler

5. Tony Ferguson

6. Conor McGregor

7. Rafael Dos Anjos

8. Dan Hooker

9. Beneil Dariush

10. Paul Felder

11. Islam Makhachev

12. Diego Ferreira

13.Kevin Lee

14. Al Iaquinta

15. Gregor Gillespie

