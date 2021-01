Dustin Poirier tiene claro cómo va a ganar a Conor McGregor en la UFC 257

Llegó la hora. En la madrugada de este sábado al domingo se celebra la pelea entre Conor McGregor y Dustin Poirier en la UFC 257. El combate será la estrella de la velada que se disputa en Fight Island y que será el primero del irlandés tras anunciar por tercera vez su retirada y su posterior regreso al octágono.

Todo está listo. Ellos están más que preparados. Esta no es la primera vez que se ven las caras. Ya lo hicieron en el año 2014, cuando 'The Notorius' se impuso a un Poirier que todavía no se había establecido en la empresa reina de las artes marciales mixtas (MMA).

Ahora Dustin Poirier quiere romper con todos los pronósticos y conseguir la victoria ante el luchador más mediático de la UFC. Y tiene claro qué debe hacer para imponerse en el octágono. "La estrategia es lastimarlo y ponerlo en situaciones incómodas. Hacerle sentir incómodo y convertir esta pelea en una batalla de resistencia", ha señalado 'The Diamond'.

En clave de boxeo

Poirier tiene en el boxeo una de sus mejores armas, pero es en esta disciplina en particular en la que más se ha enfocado McGregor en su regreso a la actividad. Sin embargo, el estadounidense ha señalado que ha mejorado mucho desde aquel combate contra Conor en el 2014.

"He crecido mucho. Los dos crecimos, esta es una pelea diferente ahora y tenemos 25 minutos para demostrar quién es el mejor. Creo que mi madurez aporta un factor diferente a esta pelea. Yo era un luchador más joven en ese momento. Escuché críticas y opiniones mucho más que ahora. Ahora no me importa lo que la gente piense o diga", ha asegurado Poirier.

La promesa de Conor

Si Poirier cree en que puede ganar, McGregor no va a ser menos. En el pesaje previo al combate, Conor ya señaló que ganará la pelea en 60 segundos y que será "una obra maestra". El irlandés dejó claro que cree que puede lograr la victoria porque tiene "total confianza" en su "preparación" y en sus "habilidades".

Dustin Poirier y Conor McGregor, en el cara a cara previo a la UFC 257 UFC

"Soy solo un joven loco de motivación y siento que esto es solo el comienzo. Todo, el dinero, los cinturones, son cosas que vienen y van, pero ¿sabes lo que sigue vivo? Destacar. Quiero que mis momentos destacados sean como una película. Una que pueda sentarme con mi hijo cuando sea un anciano y verla. Por favor, no intenten deshacerse de mí, me encanta estar aquí", añadió 'The Notorius'.

[Más información: Todo lo que debes saber del Conor McGregor - Dustin Poirier de la UFC 257 y la sombra de Khabib]