Todo lo que debes saber del Conor McGregor - Dustin Poirier de la UFC 257 y la sombra de Khabib

Este fin de semana llega la hora de ver el regreso al octágono de Conor McGregor. El irlandés se enfrentará a Dustin Poirier en la Fight Island, en el Etihad Arena de Abu Dhabi. El combate, estrella de la velada de la UFC 257, se celebra el sábado 23 de enero -madrugada del sábado al domingo en España-.

Esta no es la primera vez que McGregor y Poirier se ven las caras. Allá por el año 2014, tuvo lugar esta pelea en la que uno tenía mucho que ganar. Con 26 y 25 años respectivamente, al vencedor de la pelea se le abrirían todas las puertas. El favorito era Dustin, pero la victoria cayó del lado de un Conor.

Las patadas voladoras fueron el gran arma de 'The Notorius' para mantener alejado a su rival, pero fue un crochet el que desencadenó el triunfo del irlandés. Este fue esquivado por Poirier, pero McGregor estuvo muy hábil y rápido para soltar un codazo que impactó en el oído de su adversario, algo que resultó determinante para el desenlace de la pelea.

Han tenido que pasar casi siete años para que vuelva a verse el cara a cara ante Conor McGregor y Dustin Poirier. Un combate que ha atraído todo tipo de miradas porque será el primero que tenga como protagonista al luchador irlandés después de anunciar por tercera vez su retirada.

McGregor, una "bestia"

'The Notorius' se ha empleado a fondo en su preparación. Los que han visto el estado físico en el que se encuentra han afirmado que está mejor que nunca. "Nunca dejó de dedicarle horas. Es una bestia mucho más aterradora ahora porque ha estado entrenando sólidamente durante un año. Ha estado deseando pelear, no ha podido, y ahora podemos dejarlo libre", aseguró su entrenador en BBC Sports.

"Cuando Conor se enfoca en un cierto conjunto de habilidades, se convierte en un maestro. Ha estado practicando mucho boxeo y definitivamente ves que sus manos se han vuelto mucho más afiladas y está golpeando mucho más fuerte", afirmó Owen Roddy en la citada entrevista.

Mejor atleta que nunca. Más motivado que nunca. Y con un boxeo más perfilado que en otras etapas de su carrera. Dicen que está "completamente obsesionado" con su regreso y que por esta esperadísima vuelta se ha centrado en sus entrenamientos para ser el número uno de las artes marciales mixtas (MMA).

El irlandés se ha mostrado exultante en el cara a cara previo al combate: "Aunque he sido campeón en 155 libras, no he pasado mucho tiempo en esta categoría y eso es lo que quiero hacer ahora. Me siento mejor de lo que he estado en mi vida y estoy en 155 libras. Pero si vuelvo a 170 (wélter), será mejor que crea que es lo mejor que voy a estar nunca".

Quién es Poirier

Si el gran público conoce a Conor McGregor o ha oído hablar de él si no es aficionado a la UFC, menos conocido es su rival en Fight Island. Dustin Poirier, de 32 años, nació en Lafayette (Luisiana, Estados Unidos) y tiene raíces francesas. No llegó a acabar el instituto por ser un joven problemático y enfocó su futuro en las artes marciales mixtas.

Debutó a temprana edad para esta disciplina. Con 20 años fue su puesta de largo y su marca de ocho victorias en ocho combates le abrieron las puertas de la UFC a punto de cumplir los 22 años. Pese a que su trayectoria ha sido notable, justo cuando afrontaba un duelo de los considerados como estelares en una velada, fallaba. Lo hizo ante Max Holloway, Cub Swanson y, por supuesto, Conor McGregor.

Con esta montaña rusa, el 2017 se convirtió en un antes y un después para él. Se impuso de manera consecutiva a Miller, Pettis, Gaethje, Álvarez y Holloway. Sus cinco victorias seguidas ante rivales de máxima entidad provocaron que se hiciese posible su enfrentamiento contra Khabib. Contra el ruso no pudo seguir aumentando su racha y es que 'The Eagle' no conoce la derrota.

Poirier es un luchador que siempre promete y da espectáculo en el octágono. Es por eso por lo que se espera que la pelea entre 'The Diamond' y McGregor sea uno de los mejores que se ha visto en los últimos tiempos en la UFC. Tiene todo para que sea así. Si el irlandés destaca en con los puños y por su acrobacia, Poirier tiene un buen striking, además de dominar el suelo mejor que Conor.

Khabib, muy presente

En el combate hay un tercero en discordia, aunque este no estará presente en Fight Island. Khabib Nurmagomédov ha tenido tanto impacto en las semanas previas a la pelea que Conor McGregor y Dustin Poirier. 'The Eagle' se retiró, sí, pero Dana White continúa intentando que vuelva a subirse al octágono para poder conseguir ese récord redondo de 30-0.

Hasta el momento, el ruso se ha resistido y, de hecho, tras reunirse con el presidente de la UFC ha señalado que no piensa en volver: "No hay nadie con quien me gustaría pelear ahora. He logrado casi todo en este deporte. Mucha gente no quiere entender mi versión".

"Si hablamos de todos mis proyectos comerciales que están pactados, las peleas no están en estos planes. Ni siquiera los tengo para UFC en el futuro cercano. Ni tampoco pensamientos sobre prepararme para una pelea", añadió el luchador ruso en declaraciones para Sport24.

Dana White mantiene la esperanza de que Khabib recapacite y acepte volver a pelear una vez más. Es por eso por lo que el título del peso ligero no estará en juego en el combate entre McGregor y Poirier. Aunque el propio 'The Notorius' avisa: su guerra con el ruso todavía no ha acabado.

