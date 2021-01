Las dos promesas de McGregor ante Poirier: una obra de arte y un KO en 60 segundos

Ha llegado la hora. En la madrugada de este sábado al domingo, se escenifica el regreso de Conor McGregor al octágono en la UFC 257. El luchador irlandés reaparece después de que anunciase en 2020 por tercera vez su retirada de las artes marciales mixtas (MMA).

'The Notorius' se enfrenta a Dustin Poirier en Fight Island y este jueves ha tenido lugar el cara a cara entre ambos previo a la pelea. El irlandés ha hablado antes de que dé comienzo el gran espectáculo de la UFC 257, velada en la que el combate estelar es el que enfrenta a McGregor con Poirier.

El luchador de 32 años, cumple 33 el próximo mes de julio, ha prometido "una obra maestra", asegurando que está dispuesto a cumplir su promesa de vencer a su rival en la UFC 257 en tan solo un minuto: "Eso es por una total confianza en mi preparación y mis habilidades. Creo que puedo lograrlo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dana White (@danawhite)

"Soy solo un joven loco de motivación y siento que esto es solo el comienzo. Todo, el dinero, los cinturones, son cosas que vienen y van, pero ¿sabes lo que sigue vivo? Destacar. Quiero que mis momentos destacados sean como una película. Una que pueda sentarme con mi hijo cuando sea un anciano y verla. Por favor, no intenten deshacerse de mí, me encanta estar aquí", ha afirmado.

McGregor tiene claro que quiere volver a reinar en el peso ligero, aunque no descarta entre sus planes de futuro volver a probar en el wélter: "Aunque he sido campeón en 155 libras, no he pasado mucho tiempo en esta categoría y eso es lo que quiero hacer ahora. Me siento mejor de lo que he estado en mi vida y estoy en 155 libras. Pero si vuelvo a 170 (wélter), será mejor que crea que es lo mejor que voy a estar nunca".

¿Y Khabib?

El irlandés no se ha olvidado de mandar un mensaje a Khabib: "Ya le cogeré. Si continúa eludiendo su compromiso de pelear, debería ser despojado del título. No voy a perseguirle. Si no quiere pelear, seguiré adelante por mi camino, pero todo el mundo sabe que esta guerra no ha terminado".

[Más información - De McGregor a Khabib: qué esperar de la UFC en el nuevo año 2021]