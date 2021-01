"Conor McGregor es ahora una bestia mucho más aterradora, está más motivado que nunca"

Conor 'The Notorius' McGregor. Foto: Twitter (@TheNotoriousMMA)

Este sábado se celebra el Conor McGregor vs. Dustin Poirier. Vuelve 'The Notorius' a la UFC y lo hace después de haberse entrenado a conciencia para este esperado regreso. Uno de los que trabajan con él día a día, su entrenador Owen Roddy, ha hablado sobre cómo se encuentra el irlandés antes de la pelea.

"Nunca dejó de dedicarle horas. Es una bestia mucho más aterradora ahora porque ha estado entrenando sólidamente durante un año. Ha estado deseando pelear, no ha podido, y ahora podemos dejarlo libre", ha explicado el preparador en unas declaraciones concedidas a BBC Sport.

"Cuando Conor se enfoca en un cierto conjunto de habilidades, se convierte en un maestro. Ha estado practicando mucho boxeo y definitivamente ves que sus manos se han vuelto mucho más afiladas y está golpeando mucho más fuerte", ha añadido el entrenador de McGregor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

"Se trata de su forma de pensar, está completamente obsesionado y así es como sigue mejorando. Puede parecer una locura, pero su boxeo es mejor que nunca", ha continuado Owen Roddy, quien también se ha atrevido a lanzar un desafío, de lo más sutil, a Khabib Nurmagomédov.

"Miro a cada retador en esa división y veo peleas ganadoras para él. Incluso si Khabib regresa, este es un Conor diferente. Está más motivado que nunca, es mejor atleta que nunca y ha nunca ha estado más concentrado", ha sentenciado el entrenador del luchador irlandés.

Poirier y Pacquiao

Conor McGregor peleará en el comienzo de este año 2021 contra Dustin Poirier y luego espera poder enfrentarse a Manny Pacquiao, algo con lo que Dana White no está del todo de acuerdo. El irlandés ya se enfrentó en un ring a Floyd Mayweather y ahora espera poder pelear con 'Pac-Man'.

"Sé que las conversaciones se están intensificando para una pelea este año. Estoy excitado por tener un combate contra Manny Pacquiao y parece que será este año. ¿En qué momento? No estoy seguro", ha asegurado el propio 'The Notorius' en el medio The Mac Life.

Conr McGregor celebra una victoria en la jaula de la UFC Reuters

"Tendremos que tener algunas buenas discusiones con Dana White y la UFC y ver como avanza este tema. Estoy abierto y preparado para todo. Ciertamente ganaré un título de boxeo antes del día en el que me vaya. Estaría muy emocionado si es contra Pacquiao", ha comentado el luchador irlandés sobre este nuevo coqueteo con el mundo del boxeo.

