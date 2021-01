El recado de Heurtel tras dejar el Barça: "Para tener valores hace falta ser objetivo y justo"

Thomas Heurtel ha roto su silencio después de que este mismo lunes se hiciese oficial su salida del Barcelona. El jugador ha publicado un mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo que le han mostrado determinadas personas, después de todo el escándalo que le ha rodeado.

Todo comenzó cuando saltó la noticia de que el base francés estaba muy cerca de abandonar el Barça para firmar por el Real Madrid de Baloncesto. Después de que saltase la bomba, el jugador protagonizó un terrible episodio después de que el conjunto azulgrana le dejase en tierra en Estambul.

Heurtel no estaba entre los convocados, pero viajó junto al resto de sus compañeros pensando que estaba negociando su fichaje por el Fenerbahçe. Durante esas horas se hizo público que en realidad estaba manteniendo también conversaciones con el Real Madrid y la postura del club catalán fue dejarle en tierras turcas.

"Quería agradecer a las personas que me han apoyado en los momentos buenos y malos, dejando a un lado el fanatismo, y demostrando que, para tener valores, hace falta ser objetivo y justo, no juzgando y condenando a alguien sin siquiera conocer ambas versiones de la historia. Gracias", ha escrito Heurtel en Twitter.

No de blanco

Pese a haberse desligado del Real Madrid, Thomas Heurtel no fichará por el club blanco. El francés no puede jugar con el conjunto de Pablo Laso esta temporada 2020/2021. El plazo de inscripción para disputar la Euroliga se cerró el pasado 6 de enero, por lo que el Barcelona ha logrado su objetivo de no ver, por el momento, al base en el eterno rival.

El jugador ahora debe buscar un equipo que no compita en Euroliga para poder mantenerse en la más alta de las exigencias, ya que este 2021 es año de Juegos Olímpicos y Heurtel no quiere perderse la cita en Tokio del próximo verano. El base es uno de los actuales estandartes de la selección de Francia, la cual ya le ha convocado para la ventana FIBA del próximo mes de febrero.

