El Barça cumple su amenaza a Heurtel tras impedir su llegada al Real Madrid: relegado al filial

El FC Barcelona está mostrando una bajeza impropia de un club de su categoría y de una entidad que debería ser referencia en Europa. Y todo, por un extraño complejo de inferioridad que tiene hacia su máximo rival, el Real Madrid. No se explica de otra forma el rumbo tan descabellado que ha tomado el caso de Thomas Heurtel.

El jugador del Barça se encontraba felizmente en el conjunto catalán donde no solo era la máxima estrella junto a nombres como los de Cory Higgins o Nikola Mirotic, sino que era el faro que dirigía a una constelación galáctica comprada a golpe de talonario para intentar el asalto a los grandes títulos europeos y nacionales.

Sin embargo, sus discusiones con Svetislav Pesic, anterior entrenador del equipo, sembraron las primeras dudas en el jugador galo. No obstante, el veterano técnico sabía que sus éxitos y sus victorias pasaban por alinear a Heurtel en los momentos de la verdad a pesar de que ambos no se pudieran ni ver. El francés gana partidos con su talento y con su capacidad ofensiva.

No obstante, los problemas no se terminaron para él con el cambio de entrenador. Nada más cerrarse la llegada de Sarunas Jasikevicius se hizo también el fichaje de un base de primer nivel como Nick Calathes tras la salida de Malcom Delaney. De esta forma, Heurtel recibía el mensaje de no ser el base importante, el titular, el que estuviera en cancha en los momentos cruciales.

Además, su mala relación con Sarunas Jasikevicius ha ido creciendo a medida que pasaban los meses hasta ser absolutamente insostenible. Heurtel desapareció de las rotaciones, dejó de tener minutos y pasó a estar prácticamente apartado. Por ello, el francés pidió salir y el club lo vio con buenos ojos, ya que abría también la posibilidad de cerrar un nuevo fichaje en su lugar, el de Leo Westermann, que se desvinculó de Fenerbahçe para llegar a Barcelona.

Sin embargo, cuando el club catalán se enteró de que la intención de Heurtel, que no contaba para ellos y que estaba apartado, era reconducir su carrera en el Real Madrid, decidieron castigarle y amenazarle de la forma más inmoral posible. No solo le apartaron del equipo, sino que le excluyeron de la disciplina del club, le impidieron viajar con sus compañeros, le dejaron en tierra en Turquía y se negaron en rotundo a rescindir su contrato si no cambiaba su idea de vestir de blanco.

Heurtel se mantuvo en sus trece y todo ha terminado de muy malas formas. El Barça no le ha permitido salir y ahora ha cumplido una de las amenazas que le hizo, relegarle al equipo filial si no desistía en su intento de ir al Real Madrid. Tras concluir el plazo de la Euroliga que permitía inscribir a jugadores que ya hubieran participado en la competición con otro equipo esa misma temporada, las puertas del Palacio de los Deportes se le cerraron por completo. Y, ahora también, las del Palau.

El futuro de Heurtel

Heurtel terminará la temporada en el Barça, cobrará su contrato de dos millones por temporada de forma íntegra, pero tendrá que seguir entrenando en solitario hasta que se incorpore a la disciplina del equipo 'B', con quien podría concluir la temporada, pero evidentemente solo en los entrenamientos.

Esta no es la primera vez que el Barça recurre este tipo de artimañas tras no cerrar la salida de un jugador, ya que en el año 2017 se produjo una situación muy similar con Tyrese Rice, quien le deseó a Heurtel que ojalá pudiera fichar por el Madrid tras el estallido del caso con el famoso viaje a Estambul.

"Soy el manager de Heurtel y sí, esta es una situación bastante loca. El Barcelona no le quiere en el equipo, pero, por otra parte, no le deja libertad para ir donde él quiera. No es difícil saber por qué". Estas eran palabras de Mizko Raznatovic, agente de Heurtel y también de Leo Westermann, su sustituto, y protagonista en una rocambolesca operación que ha mostrado las miserias del FC Barcelona y de personas con mucho mando como Nacho Rodríguez o Albert Soler. Ahora, Heurtel tendrá que esperar hasta el final de la temporada, algo que hará en el equipo filial, para poder estudiar su fichaje por el Real Madrid.

