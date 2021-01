Fin al 'caso Heurtel'... de momento: puerta abierta al Real Madrid en verano

El mercado de fichajes en Euroliga ya está cerrado. Ningún jugador que haya vestido una camiseta esta temporada en competición europea podrá hacerlo con otra diferente. Y es el caso de Thomas Heurtel, cuya salida del Barcelona estaba casi hecha hasta que el conjunto catalán se negó a dejarle fichar por el Real Madrid. Tras adquirir a Leo Westermann, el base se quedará en el club sin jugar y cobrando toda su ficha.

La única opción de Heurtel para no vivir esa situación es fichar por un equipo que, o bien no juegue Euroliga, o que lo haga pero quiera al francés solo para su liga nacional. Algo que no es muy probable tanto a nivel económico para la entidad en cuestión como para el propio jugador, que se quedaría sin poder disfrutar minutos en la mejor competición continental.

Por ello, el desenlace parece sencillo a simple vista: que Heurtel se quede hasta final de temporada en el Barcelona y ahí abandone la entidad azulgrana completamente gratis. Eso sí, después de haber cobrado todo su contrato en estos meses sin tan siquiera pisar el parqué. Será en esa ocasión cuando la posibilidad de cumplir su sueño con el Real Madrid se pueda cumplir.

El club merengue sabe que Heurtel tiene calidad suficiente para triunfar en la capital. Sin embargo, como ha dejado claro en este último mercado de fichajes, incorporar a un base no es una prioridad que obligue a realizar un desembolso notable. Sin Campazzo se está ganando y en Euroliga, por lo que pueda pasar, se dio de alta a canteranos como Spagnolo o Núñez.

Heurtel. Foto: fcbarcelona.es

Una vez finalice la temporada y Heurtel tenga la libertad para decidir su futuro, el Real Madrid volverá a convertirse en una opción viable. Dependerá de la situación económica que se viva, muy ligada al regreso del público a los estadios y pabellones del deporte profesional, pero también de las mismas ofertas con las que cuente el jugador o con los resultados cosechados por el cuadro merengue en lo que queda de campaña.

La puerta no está cerrada y lo que se ha convertido en la historia de los últimos días tendrá una nueva secuencia dentro de unos meses. Siempre y cuando Heurtel no fiche por ningún equipo en los próximos días, el francés tendrá alguna opción en verano.

El Barça dijo "no"

El conjunto azulgrana fue el gran obstáculo para que Heurtel se vistiera de blanco. Después de abandonar al jugador en Turquía, Albert Soler, responsable de las secciones profesionales del club catalán, dejó claro que no pagarían a Heurtel si fichaba por un equipo español. No pronunció el nombre del Real Madrid, pero la indirectiva era evidente.

"El club no indemnizará al Thomas Heurtel si se tiene que quedar en un equipo de la ACB", indicó Soler en una frase que cerró el capítulo. Sin embargo, el dirigente azulgrana también aseguró que buscarían una salida para el jugador y finalmente se quedará toda la temporada como miembro del Barça, aunque sin jugar.

[Más información - El agente de Heurtel habla sobre su futuro y acusa al Barça: "Seguimos sus instrucciones"]