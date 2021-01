El agente de Heurtel habla sobre su futuro y acusa al Barça: "Seguimos sus instrucciones"

Thomas Heurtel sigue siendo jugador del FC Barcelona. El club catalán no le quiere en el equipo y, en caso de que se quede en el equipo azulgrana, lo hará cobrando su ficha pero sin jugar. El base francés, por su parte, sigue intentando solucionar su situación. Este 6 de enero, sin embargo, se cierra el mercado de Euroliga y si no ha aclarado su futuro antes de dicha fecha, deberá quedarse en la Ciudad Condal. Por ello, el agente del jugador ha roto su silencio para dar detalles de lo ocurrido.

Misko Raznatovic, en declaraciones para Sport24, ha señalado al FC Barcelona como culpable de la situación. El representante de Heurtel ha subrayado que siguieron en todo momento las órdenes de la entidad catalana y que ni él ni el jugador hicieron algo malo como para detonar la actitud del Barça.

"El jugador está 100% correcto. No hizo nada malo, y yo tampoco. Seguimos las instrucciones del Barcelona todo el tiempo y estoy sorprendido por todo lo que pasó", ha asegurado en una breve intervención. Raznatovic no ha querido aportar más información y ha mantenido cautela para no entorpecer el proceso que sigue abierto.

Y es que en estos momentos están "negociando" la resolución del conflicto que hay abierto. El agente ha dejado claro que "el Barcelona no le quiere en el equipo pero, por otra parte, no quieren darle completa libertad para ir donde él quiere". La cúpula azulgrana sabe que la intención del base francés es vestirse de blanco en el Real Madrid y de ahí que no quieran pagarle lo que resta de contrato mientras refuerza a un rival.

Heurtel ante el Joventut

"Evitaría hablar con más detalle porque todo está todavía en proceso. Espero que pronto pueda hacer todo público con un comunicado y una explicación sobre todo lo sucedido", ha indicado. Por lo tanto, todo apunta a que las novedades sobre Heurtel llegarán casi sobre la bocina del mercado de fichajes y con el Barcelona como principal afectado. Si Heurtel se marcha, perderán dinero y reforzarán a un rival. Si Heurtel se queda, pagarán a un jugador que no estará con el equipo y no podrán incorporar a Westermann.

Como ya adelantó Albert Soler, que juegue en España es la última opción. "En ningún momento y en ningún caso vamos a indemnizar al jugador si él pretende quedarse en un equipo español de la ACB", indicó el día en el que Real Madrid y FC Barcelona se vieron las caras.

El abandono en Turquía

Todo el conflicto se remonta al duelo entre el Barcelona y el Anadolu Efes en Estambul. Heurtel viajó con el equipo, pero la entidad catalana no le permitió regresar con el resto de sus compañeros por una supuesta "traición". Heurtel no iba a fichar por el Fenerbahçe, como, según han señalado desde el Barça, se pensaba en el club.

La decisión que se tomó fue dejarle en tierra en plena pandemia. Una medida que ha generado las críticas de jugadores y sindicatos y que, sin embargo, fue asumida por el vestuario. Según Oriola, capitán del Barcelona, afectó "muchísimo", pero han respetado la decisión porque es "de club".

