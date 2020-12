Nacho Rodríguez la lía en El Clásico: se encara con la seguridad tras saltarse sus indicaciones

Nacho Rodríguez vivió su particular batalla a escasos metros de la pista. Mientras el Real Madrid y el Barcelona disputaban el esperado Clásico de Liga Endesa en el WiZink Center, el que es uno de los máximos responsables de la entidad azulgrana se convertía en protagonista por su desmedida actitud. El director deportivo culé, que debía estar en una grada completamente vacía por las medidas sanitarias contra la Covid-19, optó por situarse a pie de pista pese a las constantes peticiones de la seguridad.

Rodríguez, en un primer momento, se colocó en la zona donde suele establecerse el tunel de vestuarios. Como en muchos campos de fútbol, una vez finaliza el tiempo reglamentario, la organización extiende un pequeño tunel de plástico por el que los jugadores acceden a los vestuarios. Una de las zonas en las que habitualmente se producen las primeras conversaciones entre jugadores, rivales y equipos de prensa.

Sin embargo, uno de los rostros encargados de la seguridad del WiZink Center, se tuvo que acercar a Nacho Rodríguez para pedirle que abandonara la zona y regresara a la grada el pabellón. El responsable azulgrana no se lo tomó nada bien. Tampoco cuando uno de los miembros de seguridad, como muestran las imágenes de Jugones, le trasladó que debía abandonar esa zona.

🚨 ¡IMAGEN #JUGONES! 🚨



🤬 NACHO RODRÍGUEZ, responsable del BARÇA BASKET, la vuelve a LIAR en el CLÁSICO... ¡ASÍ NO! ❌ pic.twitter.com/qFUFqpOcnV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 28, 2020

Después de la insistencia y varios malos gestos de Nacho Rodríguez, el director deportivo azulgrana se marchó a la grada junto a Albert Soler, máximo responsables de las secciones profesionales del FC Barcelona. En la grada se produjeron conversaciones con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, o incluso Juan Carlos Sánchez, máximo dirigente de la sección de baloncesto merengue.

Un ambiente que no parecía demasiado crispado y que, sin embargo, volvió a tensar Nacho Rodríguez. El cargo azulgrana, esta vez acompañado de Albert Soler, bajó las escaleras que conectan la grada del WiZink Center con la pista del pabellón. Y, ante la atenta mirada de algunos de los responsables de prensa del conjunto catalán, mantuvo un choque con la seguridad.

Pese a la insistencia de que no podían acceder por ese lugar, tanto Nacho Rodríguez com Albert Soler cruzaron los aledaños de la pista para llegar al punto al que querían. Rodríguez, concretamente, llegó a esquivar al miembro de seguridad mientras realizaba varios aspavientos. Una actitud que, pese a estar completamente fuera de lugar, no es la primera vez que se ve en Nacho Rodríguez.

Rodríguez, criticado

El director deportivo del Barcelona ya ha protagonizado escenas similares en otras ocasiones. Desde un momento en el que, en plena grada, protestó al máximo dirigente de los árbitros de Liga Endesa, hasta críticas al banquillo rival durante un tiempo muerto y desde la grada del Palau Blaugrana.

Igualmente, Nacho Rodríguez ha terminado como uno de los señalados por el 'caso Heurtel'. El base francés fue abandonado por la comitiva culé en Turquía por haber negociado su fichaje por el Real Madrid. La cúpula blaugrana decidió que Heurtel no acompañara a todo el equipo y no le permitió regresar a Barcelona junto a sus compañeros. Hechos que generaron numerosas críticas del mundo del baloncesto y que ha dañado la imagen de la entidad. Pese a ello, en el Barcelona han defendido que su actuación fue la adecuada.

[Más información - El CEO del Barça intentó 'colar' la salida inmediata de la LNFS a la Junta Gestora de Tusquets]