Mirotic 'calienta' El Clásico: "Tengo muchas ganas de jugar contra el Real Madrid"

El baloncesto español vivirá una jornada navideña de lo más apasionante y que tendrá la guinda soñada por todos los aficionados de la Liga Endesa, ya que los dos mejores equipos del país se ponen frente a frente en una semana que ha sido especialmente movida por el 'Caso Heurtel' y la vergonzosa decisión del Barça de dejar tirado al jugador francés en Estambul ante un posible interés de los blancos.

Este domingo se verán las caras el equipo de Pablo Laso y de Sarunas Jasikevicius, aunque será sin el galo en la pista, algo que ha agradecido el técnico vitoriano, ya que Heurtel es un jugador que siempre ha creado problemas al equipo madridista. Sin embargo, el duelo entre los dos equipos más poderosos tendrá más alicientes además de la polémica surgida con el base francés.

El Real Madrid, que comenzó la temporada de una forma demasiado irregular, parece haberse repuesto del todo y ahora cuenta sus partidos por victorias. De hecho, los blancos todavía no conocen la derrota en Liga Endesa donde han cosechado 14 victorias en 14 partidos en un inicio de liga que está siendo histórico.

Sergio Llull, durante el Real Madrid - Alba Berlín de la Euroliga EFE

Por su parte, el Barça sí sabe lo que es perder, ya que ha sido derrotado hasta en tres ocasiones en los 15 encuentros que ha disputado, uno más que los de Pablo Laso. En Europa, donde los de Jasikevicius habían empezado notablemente mejor que los blancos, las cosas ya se encuentran parejas con ambos equipos empatados a 11 victorias en 16 partidos. El crecimiento del Real Madrid ha provocado que, una vez más, el mega proyecto del Barça haya quedado eclipsado.

Ahora, el conjunto madridista buscará la revancha tras la derrota sufrida en el primer Clásico de la temporada donde el Barcelona se impuso con claridad, aunque fue en competición europea. Quien regresa a la que fue su casa es Nikola Mirotic, quien sin duda agradecerá la ausencia de público porque se evitará así el habitual recibimiento hostil a un jugador que fue leyenda e ídolo del madridismo y que decidió dejar la NBA para volar a Barcelona y ser el mejor pagado de Europa.

El análisis de Mirotic

Mirotic ha analizado lo que será el encuentro en la previa de un Clásico muy especial con el tema Heurtel todavía en plena efervescencia y con un Madrid que quiere mantenerse invicto ante el rival más complicado posible: "Estamos muy bien, con muchas ganas. Sabemos lo importante que sería ganar al Madrid. Necesitamos ganar en Liga, el equipo está con ganas de competir y si hacemos bien nuestro trabajo tendremos nuestra oportunidad".

Nikola Mirotic celebra una canasta del Barcelona ACB MEDIA

El jugador del Barça no pudo estar en el primer Clásico de la temporada debido a que la Euroliga no le permitió jugar sin haber superado el periodo de cuarentena obligatorio tras haber dado positivo por coronavirus: "Tengo muchas ganas, lo bueno de ese día es que lo vi desde fuera, que es diferente. Ahora quiero ayudar a mi equipo, ser uno más. Sé que en el Palau no pude estar, pero sabemos que hay que hacer para ganar al Madrid".

Además, de forma realmente incomprensible, Mirotic le ha restado importancia a la ausencia de Facundo Campazzo en el Real Madrid. La estrella argentina se marchó rumbo a la NBA dejando un gran vacío en el vestuario y en la pista al que sus compañeros están todavía tratando de adaptarse.

Por si esto fuera poco, hay que recordar que el Real Madrid perdió hace unos días a Anthony Randolph para lo que resta de temporada por una rotura del tendón de Aquiles. "El Madrid tiene sus bajas, nosotros también. No hay excusas. Hay que salir con buena mentalidad, si queremos ganar fuera de casa hay que jugar bien los 40 minutos".

