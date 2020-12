El Barça deja tirado a Thomas Heurtel en Estambul y el baloncesto estalla: "Sois mezquinos"

El Barça ha protagonizado una escena vergonzosa. El club azulgrana no dejó a Thomas Heurtel regresar con el equipo desde Estambul, donde los azulgranas jugaron este martes un partido de Euroliga ante el Anadolu Efes. El motivo no es otro que la salida del jugador francés, quien insinuó que se iría al Fenerbahce, pero estaría negociando con el Real Madrid.

Heurtel, que no entraba en los planes de Jasikevicius, mantenía negociaciones con el Barça para rescindir su contrato y, en principio, las negociaciones estaban encaminadas. El club aceptó negociar y se planteaba incluso pagar una parte de su ficha para que firmara por el Fenerbahce. Por ese motivo, Heurtel viajó a Estambul para conocer de primera mano la oferta del equipo turco, según el francés habría comunicado al club.

Pero la realidad fue distinta al conocer el Barça que la intención de Heurtel era firmar por el Real Madrid, una vez obtuviera la carta de libertad. El club azulgrana ha roto las negociaciones de salida con el jugador, pero decidió volver a casa sin el francés que este miércoles tomará un avión de línea regular para regresar a Barcelona.

Thomas Heurtel celebra una canasta del Barcelona en la final de la Liga Endesa ante Kirolbet Baskonia EFE

La escena ha generado una enorme controversia. El Barça dejó tirado a Heurtel en Estambul mientras su familia se encuentra en España, en la Ciudad Condal. Todo ello en el marco actual que se vive en todo el mundo, con los problemas de movilidad que existen por la pandemia de la Covid-19. Además, Heurtel todavía está bajo contrato con el club azulgrana.

Palos contra el Barça

Lo sucedido generó muchas críticas en el mundo del baloncesto. Mike James, del CSKA Moscú, fue uno de los primeros en reaccionar y cargar contra el Barça: "Cómo no lo dejaron subir al avión. Siempre he visto al Barça como uno de los mejores clubes de la Euroliga pero, si esto es lo que parece, es una pena de verdad. No te queremos en este club y queremos que te vayas, pero sólo puedes ir al lugar que decimos. Esto no es una dictadura. No me quieres dejar ir y decidiré qué es lo mejor para mi familia".

Evan Fournier, jugador francés de los Orlando Magic de la NBA, atizó también a la entidad: "Barcelona, sois mezquinos por esto". Por otro lado, la Asociación de Baloncestistas Profesionales emitió un duro comunicado en su Twitter oficial.

A las 00:30 hay un jugador "tirado" en una ciudad extranjera. Su club no le ha dejado montar en su avión de vuelta.



¿Hace falta explicar a los responsables cómo está la situación de COVID-19? ¿No queda algo de humanidad?



Estamos en contacto con el jugador para ayudarle en todo — ABP (@abpinfo) December 22, 2020

Varios ex del Barça se unieron a las quejas: "Bueno, cambia tu forma de verlo. A mí no me sorprende esto. Los fans son increíbles, pero los responsables son un puñado de aficionados... Les ofreceré un cerebro por Navidad", escribió Kevin Seraphin. Malcolm Delaney, ahora en el Olimpia Milan, también reaccionó a la noticia con sorpresa.

"¿No le dejaste subir al avión? ¿Le estás diciendo que no puede irse a casa? El hombre tiene familia y todo. Guau. Espero que vaya al Real Madrid si esa es una opción. Porque Dios sabe que si yo hubiera tenido la oportunidad, habría ido", escribió Tyrese Rice, otro ex del Barcelona.

[Más información: Así llegó el Barça tras dejar tirado a Heurtel: la polémica reacción de la expedición culé]