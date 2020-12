Gustavo Ayón se ofrece al Real Madrid para cubrir la baja de Anthony Randolph

El Real Madrid de baloncesto está teniendo una temporada bastante difícil. No así en cuanto a resultados, ya que en Liga Endesa han comenzado de forma inmaculada, sin conocer la derrota y contando todos sus partidos por victorias en un inicio de competición histórico. En Euroliga las cosas empezaron algo peor, pero el equipo se ha repuesto y ya se ha instalado entre los puestos de cabeza.

Sin embargo, el conjunto de Pablo Laso lo está pasando mal por las continuas ausencias que sufre su plantilla. La rotación del Real Madrid es larga, pero cuando las bajas son de jugadores de máxima importancia, es muy complicado que se puedan tapar esos agujeros. De momento, los blancos sobreviven al temporal.

Algunos jugadores como Sergio Llull o Fabien Causeur han atravesado por pequeños problemas físicos y lesiones esta temporada, lo que ha provocado que esa magnífica rotación se acorte. Sin embargo, la marcha de Facundo Campazzo a la NBA, los rumores sobre una posible salida de Gaby Deck, tentado también desde el otro lado del Atlántico, y la gravísima lesión de Anthony Randolph, han provocado que el Real Madrid quede bastante diezmado.

Randolph ante Olympiacos EFE

Por ello, desde la dirección de la sección de baloncesto con Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros a la cabeza, le dan vueltas a cuál podría ser la solución a tantos problemas. El club ya indicó que no se ficharía a nadie este año para suplir la baja de Campazzo, salvo que se presentase una oportunidad única. Más que dejar una ventana abierta a la esperanza era no decir rotundamente que la plantilla estaba cerrada, porque por el camino ha surgido la opción de Thomas Heurtel y los blancos ni siquiera se lo han planteado. En estos momentos, el jugador defenestrado por el Barça tiene pie y medio en Fenerbahçe.

Habrá que esperar hasta el verano para ver qué sucede con la baja dejada por el base argentino y si el Madrid se plantea un nuevo fichaje en un verano que será clave, ya que podría haber otras bajas significativas como las de Felipe Reyes y Jaycee Carroll. Ambos terminan contrato y están en el ocaso de su carrera, aunque el escolta especialmente sigue siendo clave para Pablo Laso.

Sin embargo, el gran problema del Real Madrid ha llegado con la lesión de Anthony Randolph sufrida en el partido de Euroliga ante Olympiacos. De la forma más tonta y desgraciada posible, el ala-pívot del conjunto madridista se rompía el tendón de Aquiles y tendrá que estar de baja entre 8 y 10 meses. Una auténtica barbaridad.

Ayón, opción real

Por ello, el Madrid podría buscar, ahora sí, una solución en el mercado, más allá de tapar los agujeros con la rotación y con canteranos como Tisma o Vukcevic. Y de momento, el club ya ha recibido un ofrecimiento que podría ser muy interesante. El jugador no es otro que Gustavo Ayón, ídolo del madridismo y que conoce a la perfección la casa, el equipo, la ciudad y que podría adaptarse en cuestión de segundos a su rol en el equipo.

Gustavo Ayón ante el Fenerbahce Reuters

El mexicano lo ha manifestado él mismo en el programa Tirando a fallar de esRadio: "Sería algo muy bueno. Siempre ha sido un sitio donde me he sentido muy cómodo. Las circunstancias no son agradables por cómo han sucedido, pero volver a un sitio donde fui muy feliz sería de mucho agrado. Claro que me encantaría volver y tener una oportunidad allí". Claro y conciso, Ayón quiere volver a vestir de blanco.

El exjugador del Real Madrid, que ya pasó 5 años en la capital de España, entre 2014 y 2019, le ha querido mandar también un mensaje de ánimo a su excompañero Randolph: "Eso es lo peor y lo más triste que puede pasar. A mí me ha tocado tener lesiones difíciles y le mando todo mi apoyo, que tenga mucha fuerza y vuelva mejor y con más ganas".

Ayón tiene varios puntos a favor más allá de conocer perfectamente al equipo y al cuerpo técnico. En 2018 consiguió la nacionalidad española, por lo que no ocuparía plaza de extracomunitario. Además, sus aventuras en el Zenit y en los Astros de Jalisco ya han terminado, por lo que se encuentra completamente libre. El único hándicap sería su condición física, aunque él disipa las dudas.

Gustavo Ayón, con la camiseta del Zenit Twitter (@zenitbasket)

"Me mantengo bien y tratando de estar activo físicamente. Tengo una cancha de baloncesto y un gimnasio en el rancho donde entreno por la mañana muy temprano y luego estoy activo todo el día haciendo trabajos en el rancho. A lo mejor estoy falto de ritmo de competición, que es algo que se coge en un par de semanas, pero físicamente estoy muy bien".

Por si esto fuera poco, Ayón asegura que el dinero no sería un problema: "Me gustaría tener una oferta en enero y cogerla. Lejos de lo que sea económicamente, se trata de mantenerse en activo, y si algún equipo apostara por mí, tengo total disposición de hacerlo".

