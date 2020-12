Randolph hace temblar al Real Madrid: sufre una lesión muy grave y dice adiós a la temporada

Anthony Randolph tiene roto el tendón de Aquiles del pie izquierdo. Los peores temores se han confirmado con el jugador estadounidense, que se lesionó de gravedad en el partido de este viernes contra el Olympiacos. Randolph sufre una rotura completa, una lesión que le obligará a pasar por el quirófano en los próximos días. El tiempo de baja todavía no es concreto, pero por su gravedad podría superar los 10 meses de baja.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Anthony Randolph por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", explicaba el Real Madrid en su parte médico.

La lesión es un varapalo para el equipo y el propio Anthony Randolph que, a sus 31 años, sufre una de las peores lesiones que puede sufrir un jugador de baloncesto. Nada más acabar el encuentro, y temiéndose que sería algo grave, los compañeros se volcaron con el ala-pívot en las redes sociales: "Estamos contigo amigo", decía Rudy Fernández, por ejemplo. Como bien dijo Sergio Llull, el resultado de ayer quedó "en segundo plano".

El presagio de Laso

Pablo Laso, con el jugador ya frío y tras una primera inspección de los servicios médicos del equipo, confirmó que la lesión del nacionalizado esloveno "no pinta bien", algo que se ha confirmado este sábado. El entrenador del Real Madrid, además, valoró positivamente la victoria conseguida en la Euroliga contra el Olympiacos días después de imponerse también en Grecia al Panathinaikos.

"Me quedo con que queríamos ganar en Grecia y hemos conseguido ganar los dos partidos en la prórroga. No hemos tenido buenos porcentajes pero Jaycee nos ha dado ese extra de acierto, esa confianza, y hemos podido jugar un poco mejor en ataque. El resto de jugadores han dado un paso al frente cuando el partido se ha complicado y no hemos bajado la guardia", dijo.

Randolph lanzando ante Olympiacos Euroleague

"Hemos sabido sacar adelante los momentos malos y en la prórroga ha sido lo mismo, hemos sabido sufrir y aprovechar nuestro momento. Estoy muy contento por las dos victorias logradas en Grecia", añadió tras el duelo.

La racha del Madrid

El Real Madrid consiguió ante el Olympiacos a domicilio la novena victoria en sus últimos diez partidos de Euroliga, la cuarta consecutiva, al imponerse en la prórroga por 82-86.

[Más información: El Real Madrid se abona al triple y a las prórrogas para el 'doblete' en Grecia]