Zidane, sobre Sergio Ramos: "Esta determinado a seguir y le veo por muchos años"

El Real Madrid ya está preparado para afrontar el antepenúltimo compromiso del año. El equipo blanco visita Ipurúa para medirse al Eibar y Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa para analizar la previa del partido y toda la actualidad blanca. El foco está puesto en el buen momento del equipo y, en especial, en los regresos en la plantilla con Eden Hazard como gran protagonista.

Zidane habló sobre el estado físico de los últimos lesionados en salir de la enfermería: Hazard, Odegaard, Jovic y Mariano. Habrá que ver cómo gestiona el vestuario el técnico francés, que solo contó en la sesión de entrenamiento de este sábado con la ausencia de Vinicius Jr. Zidane confirmó que sufre una gastroenteritis.

El Madrid suma cuatro victorias consecutivas. En las últimas dos semanas, el equipo merengue ha dado la vuelta a una situación complicada tanto en Champions League como en Liga. Tras ganar al Atlético de Madrid y acercarse a la cabeza de la tabla, los de Zidane deben seguir con su racha en Ipurúa.

Zinedine Zidane

Cambiar a Isco por Pogba

"Solo hablo de mis jugadores. Isco está bien aquí con nosotros. Ya tenemos bastantes cosas y queremos pensar en lo que hacmeos".

Dupla Zidane-Benzema en el campo

"Claro que sí. Lamentablemente no se puede hacer -risas-".

¿Fin de las rotaciones?

"Es un momento puntual. El equipo está bien. Lo hemos hablado después de los partidos, pero no va a cambiar mi idea de que voy a contar con todos".

Vinicius, baja contra el Eibar

"No creo, está mal. Tiene una gastroenteritis y no está bien. No tiene fiebre, pero no está cómodo. Veremos como evoluciona Vini de cara a mañana".

Nota a su 2020

"No me pongo ninguna nota y nunca me la voy a poner. Estoy muy contento y agradecido de estar aquí y entrenar al Real Madrid, a este gran club. Aprovecho el momento".

Renovaciones... ¿y la suya?

"Tengo contrato hasta 2022. No voy a pedir nada. Voy a seguir trabajando y disfrutando de este club. Tengo la suerte de poder decir que estoy en el mejor club del mundo. Espero que los jugadores se queden y podamos seguir con ellos".

Ramos seguirá mucho tiempo

"Lo veo muy bien y está determinado a seguir. Lo veo muchos años jugando al fútbol. Se cuida mucho y eso es lo más importante. Si quieres seguir y te cuidas, tienes posibilidades de seguir jugando mucho tiempo. No estoy sorprendido por lo que hace, nunca".

El preparador físico de Marcelo

"No es el primero. Son jugadores que se cuidan mucho y eso es lo que quiere Marcelo. Prepararse y estar listo para cuando toque jugar. Me parece bien eso".

El mercado de invierno

"Estoy contento con todos mis jugadores. Pueden pasar cosas, está claro. Hasta el final de enero, en todos los clubes, puede pasar de todo. Lo que siento yo es que mis jugadores son los importantes, son los mejores y quiero contar con ellos".

La vuelta de Hazard

"No voy a cambiar nada. Lo importante es que Eden esté bien recuperado. Le ha tocado este año, es una pena, vivir estos momentos difíciles. No me gusta, nunca me ha gustado. Nunca le había pasado nada antes de lesionarse en el Real Madrid y jugaba con regularidad. Tiene que aceptarlo, pero estamos en buen momento y queremos que cuando vuelva que sea para siempre. Tranquilidad. Lo necesitamos, pero no queremos hacer tonterías de volver rápidamente y que pase algo. Tranquilidad y paciencia".

