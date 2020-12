Vinicius sufre una gastroenteritis y está casi descartado contra el Eibar

El Real Madrid terminó de preparar el partido contra el Eibar de este domingo y Zidane contó con la baja de Vinicius Jr. en el entrenamiento. El brasileño fue la única ausencia en el equipo que en la sesión del viernes celebraba poder contar con todos tras más de 500 días desde la última vez. Vinicius sufre una gastroenteritis, tal y como confirmó el técnico francés en rueda de prensa, y su ausencia se da casi por segura.

"No creo, está mal", dijo Zidane en rueda de prensa cuando fue preguntado por la disponibilidad de Vinicius para el partido. "Tiene una gastroenteritis y no está bien. No tiene fiebre, pero no está cómodo. Veremos como evoluciona Vini de cara a mañana", confirmó sobre la salud de Vini y su ausencia en el entrenamiento de este sábado.

Vinícius, titular en los últimos cuatro partidos oficiales, no participó en los minutos iniciales del entrenamiento previo al choque ante el Eibar. Después, Zidane, en rueda de prensa, confirmó que no podrá contar con su jugador. Ante la inminente vuelta de Hazard, es un palo para el brasileño perderse el partido de Ipuría.

Benzema, Kroos y Vinicius, durante un entrenamiento del Real Madrid Jose Nieto

Opciones de Zidane

Su sustituto en el once podría ser Marco Asensio o el brasileño Rodrygo Goes, dos opciones que siempre ha empleado Zidane en los tres últimos encuentros para sacar del campo a Vinícius en la segunda parte de los choques que ganó el Real Madrid al Athletic, al Atlético de Madrid y al Borussia Mönchengladbach.

Y es que del que se duda también de su presencia en el partido es Eden Hazard. El delantero belga se ha estado entrenando esta semana con el grupo y se rumoreó que podría estar en el encuentro y hasta tener minutos importantes. Sin embargo, Zidane se mostró cauto en rueda de prensa en cuanto a la disponibilidad del '7' para el partido de este domingo.

"Lo importante es que Eden esté bien recuperado. Le ha tocado este año, es una pena, vivir estos momentos difíciles. No me gusta, nunca me ha gustado. Nunca le había pasado nada antes de lesionarse en el Real Madrid y jugaba con regularidad. Tiene que aceptarlo, pero estamos en buen momento y queremos que cuando vuelva que sea para siempre. Tranquilidad. Lo necesitamos, pero no queremos hacer tonterías de volver rápidamente y que pase algo. Tranquilidad y paciencia", dijo sobre contar con su estrella.

[Más información: Zidane, sobre Sergio Ramos: "Esta determinado a seguir y le veo por muchos años"]