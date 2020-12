Zidane, una cuestión de gestión: las decisiones más difíciles que tiene que tomar con los 24

El Real Madrid tiene razones para celebrar. A las cuatro victorias seguidas se ha sumado casi un milagro: Zinedine Zidane ya cuenta con todo el equipo a su disposición. Han tenido que pasar más de 500 días (523 días en concreto) para que el conjunto blanco no tenga ningún futbolista de baja, ya sea por lesió o por coronavirus. La enfermería se ha vaciado y ahora Zidane, por irónico que parezca, tiene una patata caliente (o varias).

Es momento para que Zidane tome las decisiones adecuadas. El técnico francés siempre ha dicho que el problema para los entrenadores está en elegir entre sus 24 o 25 futbolistas. Obviamente, no caben todos. Eso sí, Zidane siempre ha demostrado tener un don para la gestión del equipo y debe volver a hacer sin que el equipo se resienta en su mejor momento de la temporada.

Hay expectación en torno a lo que hará Zidane. Tiene 24 donde elegir, aunque en las últimas semanas ha 'confiado' en un grupo reducido. En las cuatro victorias seguidas solo ha apostado por 14 jugadores titulares, ni uno más. En la mesa ya tiene varios debates que resolver.

Zinedine Zidane, durante un partido de La Liga LaLiga

Marcelo, jugar o no

Van cinco partidos seguidos que Ferland Mendy juega en el lateral izquierdo (450 minutos seguidos). Nunca antes había dispuesto de tanta continuidad estando Marcelo en condiciones para jugar. Es una decisión que le duele a Zidane, siemore afín al brasileño, pero lo mejor en lo deportivo. Pero llegará el momento en el que tendrá que dar descanso a su compatriota y Marcelo ha de estar preparado.

La MCK se asienta

Modric, Casemiro y Kroos. Llevan muchos años siendo el trivote del Real Madrid, aunque parecía que ya había llegado el momento del recambio con la irrupción de Fede Valverde la temporada pasada y la llegada de Martin Odegaard el pasado verano. Sin embargo, Modric y Kroos están en un gran momento de forma y es difícil moverles del sitio. Zidane, con Isco a la cola, deberá hacer malabares para gestionar su centro del campo.

Lucas, 12 partidos seguidos

Una de las claves del momento del Madrid es el trabajo de Lucas Vázquez. El gallego, en su última temporada de contrato, se ha reivindicado mostrando un gran rendimiento tanto de lateral como extremo. Eso ha supuesto que Lucas sume 12 titularidades seguidas, nada más y nada menos, y que Rodrygo y sobre todo Marco Asensio queden relegados a un segundo plano. ¿Volverán al once?

Hazard y Mendy, durante la foto oficial de la temporada 2020/2021 El Bernabéu

La vuelta de Hazard

La noticia protagonista en los regresos en el Madrid es la vuelta de Eden Hazard. El club espera que las lesiones den un respiro al delantero belga y pueda mostrar con regularidad el buen fútbol que ha mostrado cada vez que ha podido coger tono. No se descarta su titularidad contra el Eibar y a partir de ahí se mantendrá como indiscutible. Vinicius, que no ha brillado en ausencia del '7', será el perjudicado y Zidane debe intentar que no se 'pierda' en el banquillo.

Benzema lo juega todo

Los goles de Karim Benzema son importantísimos en el Real Madrid. Viene de marcar un doblete ante el Athletic y parece estar en su mejor momento de la temporada. Es indiscutible con Zidane, pero tanto Jovic como Mariano están de vuelta. Es una buena oportunidad para intentar enchufar a, al menos, alguno de ellos, pero será Zidane quien decida si merece la pena arriesgarse ahora.

