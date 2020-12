Courtois retrata a sus críticos: referencia y garantía del Real Madrid

"No entiendo como mi hijo no está entre los nominados a los deportistas del año… Creo que en Bélgica, no respetamos lo suficiente a los grandes deportistas". Son las palabras de un padre dolido porque su hijo, portero referencia de un club como el Real Madrid, no está entre los mejores del mundo según los premios The Best entregados por la FIFA. El guardameta merengue no apareció ni en el mejor once, donde votan los propios jugadores. Una sorpresa puesto que, a diferencia de otros nombres que aparecieron, Courtois sí cuenta con el aval de los datos.

El arquero belga se ha convertido en uno de los mejores del mundo. Ya llegó con esa condición al Real Madrid, pero la competencia de jugadores como Oblak, Ter Stegen o Neuer podían ajustar el debate sobre quién es el número uno. Sin embargo, en los últimos encuentros se ha podido comprobar la importancia del ex de Chelsea. Courtois es clave en un Real Madrid que aspira a todo y que, sin su estrella, no tendría esa misma condición.

Este inicio de temporada, con varios altibajos en el conjunto de Zidane, ha quedado claro que cuando Courtois no encaja el Madrid vence sin problemas y con buena imagen. El cuadro merengue cierra filas en defensa y Courtois, a la mínima acción que debe intervenir, lo hace. Ante el Athletic se pudo comprobar con una parada determinante, pero no ha sido la primera vez. Ya lo hizo ante el FC Barcelona en El Clásico del Camp Nou, donde le sacó un gol a Messi que podía haber modificado el transcurso del partido.

El Real Madrid celebra la victoria en el Camp Nou

Courtois, por el momento, acumula ya 19 titularidades en lo que va de campaña. En siete de ellas se quedó sin recibir gol, especialmente en La Liga, donde hasta en cinco de las 13 ocasiones que ha jugado ha terminado con la portería a cero. Su forma física está siendo determinante, de hecho, en la última racha merengue. Sevilla, Borussia y Atlético terminaron sin anotar al belga. Solo el Athletic acabó con el cerrojo, aunque no logró batirle para darle la vuelta al partido.

Su figura será diferencial en el resto del año. Y, como lo fue en la 2019/2020, sobre todo en La Liga. De los diez partidos que disputó en el campeonato doméstico, Courtois terminó sin recibir ningún tanto en seis de estas citas. El desenlace, conocido por todos, fue el de levantar el título. Hasta este momento, es junto a Benzema el que más puntos ha sumado para los blancos.

Datos contra rivales

Los premios entregados por la FIFA esta semana han dejado mucho que desear. Y con Courtois como uno de los grandes perjudicados. Si bien no es el portero que más partidos estuvo imbatido, si es uno de los mejores de la temporada pasada, donde además consiguió más títulos que algunos de los nominados.

Courtois finalizó la campaña con 43 partidos, 32 goles encajados y 21 encuentros sin recibir ningún tanto. Alisson, que fue designado como mejor portero del once ideal, no mejoró esos datos y en seis partidos menos solo encajó tres dianas menos y estuvo imbatido en solo 17 ocasiones.

Respecto a Oblak, rival del Atlético de Madrid, el colchonero recibió seis goles más en seis partidos más disputados. Solo uno de diferencia en los encuentros que terminaron imbatidos, por lo que la igualdad fue máxima. Y Neuer, ganador del The Best a mejor portero, recibió 17 goles más en ocho partidos de diferencia y con los mismos números de imbatido. La Champions League fue su salvación.

