Vinicius rompe a llorar al recordar su lesión de 2019 contra el Ajax: "No puedo hablar de eso"

Vinicius Junior es uno de esos jóvenes talentos del deporte a lo que la vida les obliga a crecer muy rápido. En muchas ocasiones, incluso demasiado. Sus vidas se desarrollan a toda velocidad, viven experiencias preparadas y reservadas para personas de más edad, más maduras, y por ello a veces terminan pagando las consecuencias.

En esos momentos es donde deben aparecer sus clubes, sus familias y el famoso entorno para cuidarles y guiarles por el camino correcto. Es en esos momentos de dificultad donde más solos se sienten. Por suerte, Vinicius llegó al Real Madrid para estar protegido de todos esos dramas que atormentan a los jóvenes futbolistas hoy en día.

Sin embargo, no son de piedra y también sufren momentos duros a pesar de sentirse protegidos. Situaciones en las que no sirve el consuelo de nadie y en las que solo quieren desaparecer y borrarse del mapa porque, por ejemplo, una lesión les ha borrado a ellos del campo y les ha alejado de sus objetivos.

Las lágrimas de Vinicius ante el Ajax que han emocionado a los madridistas REUTERS

Una situación parecida es la que pasó Vinicius al poco de llegar a Madrid, en el año 2019, cuando el equipo blanco cayó en los octavos de final de la Champions frente al Ajax recibiendo una goleada en el Santiago Bernabéu. En aquel partido que parecía encarrilado con el resultado de la idea, el extremo brasileño sufrió la lesión más grave de su carrera deportiva y que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante varios meses.

Ahora, Vinicius ha repasado aquel dramático episodio en la serie-documental sobre su carrera que está publicando a través de sus redes sociales. El jugador brasileño ha repasado varios capítulos de su corta, pero intensa etapa futbolística y ha contado cómo vivió aquel momento que sin duda ha marcado su carrera y que, tal y como ha mostrado, todavía no ha superado totalmente a nivel emocional, ya que se rompe al recordar todo lo que sufrió en un momento en el que estaba a su máximo nivel, con toda la inspiración del mundo y con la ilusión lógica que produce tener el Santiago Bernabéu a tus pies cuando solo eres un adolescente recién llegado de Brasil.

El recuerdo de Vinicius

Así recuerda Vini aquel terrible momento: "Era uno de los jugadores que mejor estaba jugando en aquel momento. Me sentía bien en aquel partido a pesar de que íbamos perdiendo. Quería ir a por la victoria. En aquel momento solo quería jugar y dar lo mejor de mí". Así recuerda Vinicius aquel duro trance.

"Salí lesionado, estaba triste. Todo el trabajo que había hecho para jugar no lo iba a poder demostrar durante un tiempo y fue complicado. Llegué a casa en muletas y me di cuenta que no iba a poder ayudar al equipo. Tampoco sabía cómo iba a volver, porque tú puedes volver y a lo mejor el entrenador ya ha cambiado, todo cambia y tienes que empezar de cero. Todo se había terminado, la temporada, no poder ganar títulos, jugar partidos, ir con la selección...".

En ese momento, Vinicius vuelve a rememorar cómo fue ese sufrimiento, esa incertidumbre de no saber cuándo volvería ni en qué condiciones para afrontar unos objetivos que, finalmente, se terminaría perdiendo. El brasileño no puede contener la emoción y mientras pide que se corte la grabación, asegura que es imposible volver a pensar en eso: "Corta... No consigo hablar de eso".

