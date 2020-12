El padre de Courtois estalla: "Algunos le esperan a la vuelta de la esquina..."

Thibaut Courtois solo acapara elogios desde hace bastantes meses, pero no siempre ha sido así. Thierry, su padre, ha hablado en L'Avenir.net, medio belga en el que colabora, sobre el papel de su hijo en el Real Madrid y las críticas que ha recibido cuando ha fallado. El caso más reciente fue en el partido contra el Alavés, en el que regaló un balón a Joselu para que marcara. El partido acabó 0-2.

"Thibaut será un motivo de orgullo para nosotros siempre. Y puedo decir que siempre estamos asombrados por lo que hace y lo que muestra. Siempre sale algo que no esperas. Como esa parada ante el Athletic en la última jugada... Pero en Bélgica a menudo preferimos insistir en que se puede perder... Algunos incluso le esperan a la vuelta de la esquina. Pero hay que decir que no le sucede a menudo. No entiendo como mi hijo no está entre los nominados a los deportistas del año… Creo que en Bélgica, no respetamos lo suficiente a los grandes deportistas", dijo el padre de Courtois.

Pese a su enfado por el trato injusto que a veces recibe su hijo, Thierry es feliz por el papel que desempeña en la vida de su hijo, el portero titular del Real Madrid: "Hay más aspectos positivos que negativos. Tenemos mucho cuidado con su imagen", explicó.

Los milagros de Courtois

La historia del Real Madrid muchas veces va ligada a las apariciones de grandes guardametas que en las pocas ocasiones que tienen que intervenir son decisivos. Figuras como la de Courtois son imprescindibles para sostener a un equipo que siempre mira de refilón a su portería para pedir un milagro.

Parada de Courtois en el calentamiento del Real Madrid Reuters

El belga se ha acostumbrado a conseguirlos después de transitar por un camino peligroso que alcanzó su peor momento en octubre de 2019, cuando fue sustituido en un partido ante el Brujas por un problema estomacal. Parecía 'tocado'. No vivía un gran momento y el siguiente encuentro, en Granada, lo jugó Alphonse Areola. Luego se paró La Liga por el coronavirus y su regreso fue un espectáculo como el que dio ante el Athletic en la última jornada.

Courtois fue decisivo en los partidos que encumbraron al Real Madrid post-confinamiento para conducir a su equipo hacia el título de Liga. Sus intervenciones le volvieron a colocar al mismo nivel que Jan Oblak o Marc-André ter Stegen. Volvió a sentarse en la mesa de dos de los mejores porteros del mundo.

Este curso sus apariciones milagrosas han sido más contadas. Casi todas las protagonizó en las primeras jornadas del curso. Hasta llegar a la última, la que firmó frente al Athletic este martes en el minuto 92 con una mano salvadora ante Mikel Vesga, hubo algunas más.

