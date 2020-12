'Papu' Gómez, estrella del Atalanta, crea una guerra entre los grandes de Italia por su fichaje

El Atalanta será el rival del Real Madrid en los octavos de final de la Champions League que se disputarán a finales del mes de febrero. Sin embargo, en estos momentos, la menor de las preocupaciones para el conjunto italiano es ese enfrentamiento contra los blancos, ya que primero tienen que arreglar los graves problemas internos que se han producido dentro de su vestuario.

Esos problemas llevan tres nombres asociados y que han sido los encargados de romper la tranquilidad que reinaba en un conjunto que el año pasado fue una de las grandes revelaciones del fútbol europeo. Seguramente, junto al RB Leipzig de Nagelsmann, el equipo de Gian Piero Gasperini fue uno de los que más sorprendió con sus resultados y con su juego, siempre abogando por el fútbol ofensivo y por la búsqueda desesperada del gol.

Al conjunto italiano le gusta jugar como a los boxeadores suicidas, sin cubrirse, siempre con la guardia baja, únicamente preocupado de golpear una y otra vez a su rival hasta encontrar el golpe certero que lo tumbe en la lona aun a riesgo de caer en el intento. Quizás por ello es por lo que es tan especial y por lo que tiene un sello tan propio.

Atalanta, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Champions EFE

Sin embargo, para llevar a cabo ese juego tan ofensivo y demoledor, Gian Piero Gasperini necesita a tener al máximo nivel a sus mejores jugadores, y alguno de ellos no solo no está implicado con el equipo, sino que lo más probable a estas alturas es que lo abandone en las propias semanas.

Se trata, como no, de Alejandro Darío 'Papu' Gómez, la gran estrella del equipo y que está inmerso en una dura guerra contra el técnico Gian Piero Gasperini. Ambos tuvieron una fuerte discusión y desde entonces el argentino acumula suplencias y ausencias que no han pasado desapercibido a nadie. Ni a sus compañeros ni a sus aficionados. Por este motivo, el jugador internacional con la albiceleste tiene decidido abandonar el club este mismo mercado de invierno a pesar ser el capitán y máximo referente.

Además, el 'Papu' ya sabe que no está solo en su lucha ya que otro de los grandes jugadores del equipo como es Ilicic también ha tenido una fuerte discusión con el técnico y podría tomar la decisión. De momento, está corriendo la misma suerte que su compañero y ha desaparecido del terreno de juego por decisión de Gasperini, por lo que no sería extraño que también decidiera tomar la puerta de salida.

Ofertas por el 'Papu'

En el caso de Gómez, la noticia ha caído como un terremoto en el fútbol italiano y ya se está produciendo una movilización masiva para intentar fichar al jugador de 32 años. En un primer momento, las informaciones apuntaban hacia la Juventus de Cristiano Ronaldo, que vería con buenos ojos la incorporación de un jugador de ataque, con visión de juego, calidad y mucho gol para reforzar una línea ofensiva que no pasa por su mejor momento.

El 'Papu' Gómez en un entrenamiento Instagram (papugomez_official)

Sin embargo, el director deportivo de la Juventus Fabio Paratici ha descartado su fichaje. Aun así, en Bérgamo no se fían ya que si se produce la salida de Paulo Dybala, el 'Papu' podría ser un recambio muy acertado. No obstante, el equipo turinés no es la única amenaza para el Atalanta ya que, tal y como informa La Gazzetta dello Sport, en Italia se ha desatado una guerra por hacerse con los servicios del argentino.

Absolutamente todos los grandes equipos de la Serie A lo quieren. El primero de ellos, y quizás el mejor posicionado, es el Milan. El líder de la liga italiana quiere ofrecerle a Ibrahimovic un nuevo complemento para su delantera. Sin embargo, su vecino el Inter también está interesado y estaría dispuesto a hacer un esfuerzo por él para unirlo a jugadores como Lukaku, Lautaro Martínez o Alexis Sánchez. Atentos a su situación se encuentran otros grandes equipos como Nápoles, Roma o Lazio. Todos los grandes han pensado en el 'Papu', que está muy cerca de abandonar el Atalanta y no enfrentarse al Real Madrid.

