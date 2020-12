Pirlo estalla contra Morata: su brutal enfado por su inexplicable fallo

Álvaro Morata dejó la acción del día para llevarse las manos a la cabeza. El delantero español de la Juventus se medía al Atalanta, un partido complicado que acabaría en empate a uno, pero estuvo desafortunado de cara a portería siendo protagonista de una jugada que se hizo viral en redes sociales.

El exfutbolista del Real Madrid y del Atlético encaraba portería para medirse mano a mano contra el meta del Atalanta. Primero erró en dar un pase a Cristiano Ronaldo en un momento poco indicado, pero tuvo suerte y el rechace le cayó en las botas y estando Gollini, portero rival, descolocado. Con la portería vacía, a Morata se le ocurrió buscar el disparo de tacón, pero el resultado fue catastrófico.

Las redes se mofaron de Morata, pero no le hizo tanta gracia a Andrea Pirlo, entrenador de la Juventus. El mito italiano no escondió en rueda de prensa su enfado con el español: "Estoy muy irritado con Morata. Es algo que no podemos hacer. Estas oportunidades pueden cambiar el juego. Tienes que tomar la decisión correcta y él no lo hizo", dijo.

Pierluigi Gollini, meta del Atalanta, detuvo un penalti lanzado por el portugués Cristiano Ronaldo este miércoles y fue decisivo para el 1-1 cosechado por el equipo de Bérgamo en su visita al Juventus Turín, en la duodécima jornada de la Serie A italiana.

El luminoso del Juventus Stadium lucía un 1-1 en el minuto 62, cuando Cristiano colocó el balón en el punto de penalti en busca del que sería su quinto gol en sus últimos tres partidos, todos desde los once metros.

Cristiano, que había anotado dos en el Camp Nou contra el Barcelona en la Liga de Campeones y otros dos en la visita al Génova del pasado domingo en la Serie A, eligió el lado derecho, pero no disparó con potencia ni precisión y Gollini consiguió detener su intento.

El portero italiano lo celebró como un gol. Paró el primer penalti de su carrera en la Serie A y lo hizo ante Cristiano, que solo había fallado tres en los últimos tres años vividos en el Juventus.

El error del luso llegó en un momento decisivo, pues el Atalanta acababa de empatar un golazo inicial de Federico Chiesa gracias al centrocampista suizo Remo Freuler, que robó el balón al uruguayo Rodrigo Bentancur y liberó un potente derechazo que fulminó al meta polaco Wojciech Szczesny.