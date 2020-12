Theo Hernández: su explosión en el Milan y su respuesta sobre volver al Real Madrid

Theo Hernández está de dulce. El lateral francés crece a pasos agigantados en el Milan en su segunda temporada como futbolista rossonero. El fin de semana se vistió de héroe del equipo italiano con dos goles que sacaron un punto milagroso en el partido contra el Parma. Sin Ibrahimovic, Theo, a sus 23 años, se echó al equipo a las espaldas.

Theo analizó en El Transistor de Onda Cero su explosión en la liga italiana en su segunda temporada tras salir definitivamente del Real Madrid. En el club blanco solo jugó una campaña y luego se marchó cedido a la Real Sociedad. El club blanco recuperó gran parte de los 24 millones invertidos en el pago de la cláusula al Atlético con su venta al Milan.

"La liga italiana es más física que la española. En LaLiga, el balón tiene más protagonismo. El entrenamiento aquí es más difícil que en Madrid", dijo Theo en la radio comparando su experiencia en la liga italiana con la española. Esta temporada suma tres goles y cuatro asistencias.

Theo Hernández, con la camiseta del Milán REUTERS

Respecto al Madrid, habló de su salida: "No sé si en el Madrid se habrán arrepentido de mi marcha. No pude dar lo mejor de mí, porque no tenía los minutos. Sin los minutos, no tienes confianza. Llegué muy joven, ya he crecido", dijo.

Y en cuanto a una hipotética vuelta al club blanco, no piensa en ella: "No me veo volviendo a Madrid, si puedo me quedaría para siempre en el Milan. Desde que estoy en el Milán estoy jugando bastante bien. Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera", dijo.

El Milan, que sigue sin el sueco Ibrahimovic, rescató un punto en el minuto 90 contra el Parma tras un partido en el que todo lo que pudo ir mal, le fue mal.

Theo, héroe en Milan

El Parma se puso por delante 2-0 con dos disparos a portería, el defensa milanista Matteo Gabbia y el centrocampista argelino Ismael Bennacer se retiraron por lesión, el VAR anuló un gol al español Samu Castillejo y la madera repelió cuatro veces unos disparos rossoneri del turco Hakan Calhanoglu, en tres ocasiones, y del español Brahim Díaz.

Sin embargo, una prestación monumental por la banda izquierda de Theo Hernández, exjugador del Real Madrid que encontró su dimensión en Milán, le permitió evitar una derrota que parecía ya decidida.

Recortó distancias con un cabezazo a la hora de juego y firmó el 2-2 con un potente zurdazo cruzado que fulminó al meta Luigi Sepe en el 90. Acabó creciendo el lateral francés, que volvió a sembrar el pánico en la zaga rival con sus tremendas aceleraciones en el añadido, aunque sin suerte.

Su gol valió un punto importante para que el Milan se quedara líder con tres puntos de ventaja sobre el Inter y cuatro sobre Nápoles y Juventus, que no fallaron sus respectivos compromisos.