La carta del Ultimate Team de FIFA 21 más esperada ya está aquí: Beckham con el Real Madrid

Los galácticos del Real Madrid es una época que muchos merengues recuerdan con especial ilusión. Esa primera etapa de Florentino Pérez en la presidencia del conjunto blanco siempre tendrá un hueco en el corazón de los madridistas. Pues ahora puedes revivirla en FIFA 21 con una carta especial del Ultimate Team. Ya puedes usar a David Beckham con las características especiales de esos años que fue uno más de uno de los equipos históricos más recordados en este deporte.

Hay varias cosas que tienes que tener en cuenta antes de hacerte con esta carta. Este Beckham pertenece a la temporada 2003/2004, la primera que disputó defendiendo los colores del Real Madrid. No es un icono, si no que es denominado por el juego como un miembro de la plantilla del equipo blanco y de La Liga. Esto es muy importante a la hora de respetar la química de tu once para tenerla lo más alta posible.

Con una media de 86, no parece tan atractivo a la vista más que por el legado que rodea a este jugador. Aún así, hay que tener en cuenta que el juego respeta esa característica que tenía en la vida real: sus centros perfectos. Es por lo que tiene un 90 en pases. También dejó para la retina un par de lanzamientos de falta perfectos, cuestión que no se ve correspondida con el 81 que le han otorgado en tiros a portería.

Beckham es folleti hasta en el FIFA tío pic.twitter.com/OT1onDNIiA — JRA (@JRA10) December 15, 2020

Aunque EA Sports anunció que la carta estaría disponible este martes 15 de diciembre, hizo acto de presencia antes de tiempo y algunos usuarios han compartido imágenes de Beckham prácticamente desde la noche del lunes. En cualquier caso, para los que no hayan estado atentos, no tendrán que preocuparse. La promoción se mantendrá para todos aquellos usuarios que jueguen al popular videojuego hasta el 15 de enero. De forma que si va a ser tu regalo de estas navidades, todavía podrás disfrutarlo.

