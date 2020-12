El trascendencia del The Best: de la guerra Messi - Cristiano a los millones que pierde Neymar

La gala del premio The Best en su edición de 2019 fifa.com

THE BEST

El 2020 no tendrá Balón de Oro, pero sí The Best. Este jueves se conocerá quién ha sido el mejor jugador de la temporada para FIFA con Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo y Leo Messi como finalistas al galardón. El organismo del fútbol mundial anunció que este año sí que se elegiría al mejor del mundo a pesar de la pandemia de coronavirus. Cabe recordar que el argentino fue el último ganador cuando se esperaba que Van Dijk triunfara en 2019 como hiciera con el premio de France Football.

Todos los dedos apuntan a Lewandowski como el gran favorito para levantar a eso de las 19:00 horas de este 17 de diciembre el premio. De hecho, FIFA ha sido muy criticada por introducir a Messi entre los finalistas. Dejando a un lado la polémica sobre la presencia del argentino en una campaña en la que no ha ganado nada por la que algunos creen que el premio no tiene valor, hay varias cuestiones a tener en cuenta sobre su trascendencia.

Aunque estemos ante sus últimos coletazos, la rivalidad histórica Messi - CR7 sigue latiendo. Esta edición del premio es una muestra más. Con el de 2019, el argentino rompió el empate histórico en cuanto a premios FIFA y la balanza está 6-5 a favor del todavía jugador culé. Este año el Barça no ganó ningún título, mientras que la Juventus se llevó la Serie A. El portugués anotó en 2020, año natural, 31 goles, siendo el que más ha marcado de todas las grandes ligas. El argentino solo ha conseguido 17.

Saludo entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi Reuters

Es difícil pensar que este año se lo podrían quitar al polaco son la temporada que ha hecho, pero podría ser trascendental para definir de cara a sus trayectorias lo que suceda este jueves. Lewandowski ha marcado tres goles menos que Cristiano en dos partidos jugados menos. Pero lo más importante es que ha ganado con el Bayern la Champions League, la Bundesliga y la Copa Alemana. Ya no solo por esta temporada, si no por una trayectoria increíble, Robert se merece su The Best.

¿Y Neymar?

No solo es importante para estos dos. Neymar lleva desde 2017 perdiendo dinero con este premio. Por año, al no haber ganado ni haber estado nominado tan siquiera entre los finalistas a este premio, ha ido perdiendo tres millones. El jugador estaba destinado a ser el sucesor de Messi y Cristiano y no ha tenido ni la ocasión de aparecer ni entre los tres mejores del año. Las lesiones y su actitud sobre el campo no están ayudando a que el astro se asiente a nivel de títulos individuales.

En total ya suma 12 millones de euros menos en su cartera por culpa de un rendimiento que no ha sido acorde a lo esperado en París. El futbolista, además de no conseguir más Champions, tampoco ha vuelto a estar entre los tres mejores del mundo como sí le pasó con el Barça. Los fracasos de Neymar ya se han convertido en una constante y, después de lo sucedido en la última final de la máxima competición continental, el hecho de que no esté entre los nombres de esta gala solo hace que poner su carrera en entredicho.

[Más información: El The Best 2020, el más igualado de la historia]