El The Best 2020, el más igualado de la historia

THE BEST

Siguen apareciendo los nombres de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, pero ellos ya no son los claros favoritos a repartirse el The Best, el premio de la FIFA para determinar al mejor jugador del 2020. El organismo del fútbol mundial anunció que este año sí que se elegiría al mejor del mundo a pesar de la pandemia de coronavirus. Ya se conocen a los candidatos y el debate está servido, pero lo que está claro es que la edición de este año es la más apretada por las razones que llevan encima cada uno.

El argentino fue el último ganador cuando se esperaba que Van Dijk se llevara también este galardón después de ser elegido el mejor de la última Champions que se llevó el Liverpool, mientras que el portugués fue tercero en la votación. Pero este año el Barça no ganó ningún título, mientras que la Juventus se llevó la Serie A. En cualquier caso, sus temporadas no se pueden comparar a un Robert Lewandowski que lo ganó todo y que parte como gran favorito.

El polaco recibió ese Balón de Oro de mentira hace unas semanas escenificando que había sido el mejor de la temporada. El premio que entrega France Football no tendrá ganador este 2020, pero la noticia de que se vaya a celebrar la gala del The Best fue la mejor noticia para el polaco.

El trofeo The Best de FIFA. Foto: fifa.com

Los 55 goles que anotó, 15 en Champions, en la última temporada casi hacen que sea imposible hablar de otra persona para este premio. Pero no fue la Bota de Oro, que le robó Immobile, no fue trascendental en la gran final de ese torneo y no parece tener el brillo de una estrella. Esas son las únicas dudas que existen sobre su figura.

También aparecen Kylian Mbappé y Neymar, que llegaron a la gran final de la Champions y se quedaron con la miel en los labios, después de ganar la Ligue 1 sin volver a jugar tras el confinamiento. Todos los dedos apuntan a estos dos como los sucesores de CR7 y Messi, pero no terminan de ganar y liderar a su equipo hacia un gran título. Con esas dudas, parece que el 2020 tampoco será el año del brasileño o del francés.

'The Best' blanco

La otra gran figura que aspira al premio es un Sergio Ramos que se erigió como líder del Real Madrid para alzarse con una nueva Liga. El central volvió a demostrar por qué es el mejor del mundo y uno de los mejores de la historia. Ahora aparece en esta lista que le sitúa entre los mejores de una temporada en la que ha hecho méritos para estar en el podio. Eso sí, la actuación del equipo en Champions, en la que él no estuvo en el partido en el que cayeron eliminados, le lastra.

You know who to vote... https://t.co/iWLKTIOIk2 — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 25, 2020

La temporada más goleadora del central y capitán merengue es más que digna de todos los elogios posibles, pero, quizá, no lo suficiente como para conseguir esta condecoración. El hecho de que un central la ganara la pasada temporada acaba con el mito de que los defensas no pueden llevarse un galardón como este, pero parece que su influencia en el colectivo no es suficiente. Como mejor se justifica una candidatura es con títulos y este año le faltan al de Camas.

¿Quién ganará?

Sin lugar a dudas, es Lewandowski el que parte como gran favorito. El podio podría decidirse entre Cristiano, por otra gran temporada goleadora, Ramos, De Bruyne, el gran tapado, Neymar y Mbappé. La influencia en el fútbol mundial de Messi le coloca siempre entre los tres mejores, pero la gran humillación que sufrieron ante el Bayern le lastra de una manera importante. Ya se puede votar por los candidatos y el ganador se conocerá el próximo 17 de diciembre.

