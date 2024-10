El momento más tenso de El Clásico con la provocación de Gavi a Vinicius recordándole el marcador

El Clásico es siempre un partido de alto voltaje en el que se dan decenas de intrahistorias entre los futbolistas. La mayoría se quedan sobre el terreno de juego, pero algunas de ellas se hacen públicas, especialmente en los últimos tiempos con la gran cantidad de cámaras de televisión que hay en los estadios.

El último enfrentamiento entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en el Santiago Bernabéu dejó uno de esos 'enganchones' que, por suerte, no fueron a más. La abultada victoria del Barça sacó de quicio a algún jugador blanco e hizo que algunos culés sacaran pecho del resultado para echárselo en cara a sus rivales.

Eso fue lo que pasó con dos de los jugadores más calientes como Gavi y Vinicius. En el tramo final del choque, ambos se cruzaron en el terreno de juego y tuvieron un breve intercambio de palabras. Un pequeño enganchón que no creció en intensidad porque algunos compañeros como Koundé se metieron en medio para que la sangre no llegara al río.

El gesto de Gavi a Vinicius. #DeportePlus pic.twitter.com/it32fXYPSX — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 26, 2024

En un momento dado, Vinicius y Gavi comenzaron a discutir. El brasileño le pedía explicaciones al futbolista del Barcelona y este, nada conforme con lo que le decía el gran favorito para llevarse mañana el Balón de Oro, le echó en cara el resultado del partido en un feo gesto.

Con su mano izquierda, Gavi le mostró en la cara un cuatro y un cero, haciendo alusión a cómo iba El Clásico en ese mismo momento, algo que tampoco gustó a Vinicius. Sin embargo, en ese momento apareció Koundé para llevarse a su compañero de allí y el partido se reanudó sin mayores consecuencias.

"4-0, 4-0", se pudo leer en la boca de Gavi en varias ocasiones. Eso fue lo que insistentemente le recordó a Vinicius en un partido que, pese a lo abultado del resultado, no tuvo apenas momentos polémicos o de tensión. Vinicius, sin embargo, de sangre caliente y tan criticado en ocasiones por este tipo de acciones, esta vez no cayó en las provocaciones del rival.

Otro de los momentos intensos del choque se vivió en la zona de banquillos. En un gesto poco elegante, uno de los ayudantes de Hansi Flick celebró un gol del Barcelona frente al banquillo del Real Madrid. Esto no le gustó nada a Carlo Ancelotti, que se lo reprochó directamente a Flick. "No ha sido un caballero y Flick me ha dado la razón", comentó posteriormente el italiano.