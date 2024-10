De los fallos de Mbappé al error de Lunin: las notas del Real Madrid en El Clásico frente al Barcelona

El Real Madrid se cayó con todo el equipo ante el Barça. Una segunda parte para olvidar en la que los de Carlo Ancelotti fueron barridos por el conjunto azulgrana. 45 minutos en los que los de Hansi Flick se exhibieron sobre el césped del Bernabéu y dejaron claro que son el equipo más en forma de Europa.

No le salió bien nada al Madrid. Ni en la portería, donde Lunin no evitó ningún gol, ni en el resto de líneas. Especialmente negado fue el partido de Mbappé, que cayó innumerables veces en fuera de juego y no estuvo nada fino en las acciones en las que partió en posición legal.

Los de Ancelotti están a seis puntos del Barça. El inicio de temporada no está siendo bueno en cuanto a nivel de juego se refiere y El Clásico evidenció las costuras de un equipo que parece nuevo.

Lunin: 4

No tuvo su día el portero ucraniano. Tuvo que disputar El Clásico tras la lesión de Courtois en el choque ante el Dortmund y su nivel estuvo muy lejos del mostrado la pasada temporada.

Sin confianza, el guardameta blanco realizó tres paradas pero acabó encajando cuatro goles, teniendo algo de responsabilidad en uno de ellos. Fue en el tercero, obra de Raphinha, en el que Lunin salió a destiempo y el brasileño le picó el balón por encima. No sumó y sostuvo el ucraniano a los suyos.

Lucas Vázquez: 4

El lateral gallego del Real Madrid estuvo superado en gran parte del partido. En la primera mitad aportó algo de profundidad a los suyos, pero se el vieron las costuras en unos segundos 45 minutos para el olvido.

Dejó solo a Lewandowski en el primer gol y sufrió las acometidas de Raphinha en los últimos minutos.

Eder Militao: 4

El central brasileño pudo sostener en la primera parte a un Lewandowski que apenas tocó balón. Sin embargo, en la segunda parte fue totalmente superado por el polaco en los cinco minutos de locura en los que decantó El Clásico en favor de los azulgrana.

A Militao se le escapó la marca de Lewandowski en el 0-2. El delantero cabeceó sin oposición para dejar el cuero pegado al palo izquierdo de la portería defendida por Lunin.

Antonio Rüdiger: 4

Tampoco se puede salvar el partido de Rüdiger. La actuación defensiva del Real Madrid en la segunda parte fue nefasta y eso condenó a un alemán que únicamente se mostró fiable en los primeros compases.

Ferland Mendy: 3

Mendy no fue Mendy. el francés tuvo varios errores en los primeros minutos de partido en los duelos con Lamine y en la segunda parte siguió empeorando su rendimiento.

Se quedó clavado en el pase de Marc Casadó en la acción que supuso el primer gol de Lewandowski y se quedó a medio camino en el tanto de Lamine que acabó poniendo la puntilla a El Clásico.

Tchouaméni: 4

Superado el francés en una segunda parte para el olvido. Apenas tuvo protagonismo en la creación del juego y tampoco se impuso a nivel defensivo en demasiadas ocasiones.

Valverde: 5

Fede Valverde se entregó al máximo y poco pudo hacer ante el vendaval azulgrana tras el paso por los vestuarios. Probó en dos ocasiones a Iñaki Peña, pero nunca logró imponerse en el centro del campo.

Camavinga: 5

Camavinga fue de lo más destacado del Real Madrid en el partido. En la primera parte se hizo muy fuerte robando balones y cortocircuitando al conjunto azulgrana. Se retiró en el 77' en lugar de Brahim.

Bellingham: 4

No se puede aprobar al inglés. Jugó en el perfil derecho y, a pesar de ser voluntarioso en los esfuerzo, no pudo imponer su fútbol cuando tuvo el balón en sus pies. Pudo marcar un gol prácticamente a placer, pero remató mal.

Vinicius: 5

Presionando alto y alentando a la afición desde el primer minuto de partido. El Madrid depende de la energía de Vini para correr e irse de la defensa azulgrana. Protagonizó un jugadón, se fue de Koundé y de Cubarsí, pero la manda fuera. Se apagó en el segundo tiempo.

Mbappé: 3

No le salió nada al delantero francés. Cayó en fuera de juego en ocho ocasiones al precipitarse en sus desmarques. Marcó dos goles que fueron anulados y las acciones en las que partió en posición legal se topó con Iñaki Peña.

Modric: 4

Entró al terreno de juego en el minuto 63 por Tchouaméni, minutos después del segundo gol de Lewandowski. No fue capaz de darle sentido al juego de su equipo que acabó claudicando ante la pegada de los de Flick.

Brahim: Sin calificar

Apenas disputó 13 minutos y no tuvo mucha participación.

Fran García: sin calificar

Jugó tres minutos y nio tuvo participación.