La FIFA celebrará los The Best en diciembre: premios, fechas de votación y claves

Messi recoge el premio The Best 2019 de la mano de Infantino (presidente de la FIFA). EFE

La FIFA ha confirmado que, a pesar de los problemas sanitarios que asolan el mundo por culpa de la Covid-19, celebrará sus premios The Best como viene haciendo desde 2016. Sin embargo, en esta nueva edición habrá importantes cambios como el de que no habrá una gala presencial o el del formato de votación para alguna de las categorías.

A diferencia del Balón de Oro, que no se entregará este 2020 por decisión de la organización, la FIFA ha defendido que repartir sus propios galardones es una forma de agradecer que el fútbol se haya podido desarrollar, aunque con problemas, en una situación como la actual. "La importancia de la salud ha quedado patente que es lo primero", indican en un comunicado, y "los protagonistas del fútbol han asumido una responsabilidad aún mayor".

La FIFA "en observación de las normas de salud pública y de conformidad con el principio rector de la FIFA que prioriza la salud", ha decidido "que la ceremonia tenga lugar exclusivamente de forma virtual". Se celebrará el 17 de diciembre por videoconferencia y mantendrá todas las categorías de la pasada edición. Cabe recordar que Messi fue nombrado mejor jugador y Klopp mejor entrenador del planeta.

En esta edición 2020, el único cambio anunciado por la FIFA se dará en las votaciones al mejor portero y a la mejor portera. Hasta el momento no se había seguido el mismo proceso de votación que con el resto de categorías, pero este año seguirán las mismas pautas que el resto y dejarán atrás la elección "por un panel específico". Es decir, votarán capitanes y entrenadores de las selecciones de todo el mundo, votará la afición y votará la prensa. Cada uno de estos actores tendrá un 25% de voto.

Las votaciones, según ha anunciado la FIFA, darán comienzo el próximo 25 de noviembre y finalizarán el 9, a menos de una semana para que se celebre esta gala inusual. Los principales candidatos son los jugadores del Bayern y del Sevilla como campeones de la Champions League y la Supercopa, así como a la Europa League respectivamente.

El Bayern, de hecho, ya se llevó prácticamente todo el equipo ideal de la última Champions League con hasta nueve jugadores del total. Estrellas como Messi o Cristiano Ronaldo, ambos campeones en alguna ocasión del galardón, no aspiran a llevarse el título en esta edición tras los malos resultados de sus equipos en este 2020. Tanto el Barcelona como la Juventus cosecharon malos resultados en la Champions y, en el caso de los culés, también en competiciones nacionales.

Premios a repartir

The Best a la Jugadora de la FIFA

The Best al Jugador de la FIFA

The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

The Best a la Guardameta de la FIFA

The Best al Guardameta de la FIFA

FIFA FIFPRO World11 Femenino

FIFA FIFPRO World11 Masculino

Premio Fair Play de la FIFA

Premio Puskas de la FIFA

Premio a la Afición de la FIFA

