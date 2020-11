Figo, Gabriel Rufián y el "deja de chupar del bote" que les ha vuelto a enzarzar en Twitter

Luis Figo y Gabriel Rufián siguen con su pique en redes sociales por temas políticos. Y es que el exfutbolista portugués se ha acostumbrado a comentar la actualidad política en su cuenta de Twitter, en la mayoría de casos en forma de critica las medidas del Gobierno con las que no está de acuerdo.

El motivo de su última indignación ha sido el anuncio del apoyo de Esquerra Republicana (ERC) a los Presupuestos Generales del Estado, que garantizan de forma definitiva su aprobación tras el sí de PNV y Bildu.

Las explicaciones de Gabriel Rufián no han gustado a Figo, que respondió con un contundente mensaje: "Deja de chupar del bote y preocúpate de las empresas que dejaron Cataluña!!! La fuga de empresas de Cataluña asciende ya a 5.567 desde el 1-O".

Su mensaje tuvo respuesta en el cantante Pitingo, que le apoyó: "Si lo que digo yo!! De vergüenza lo de este Gobierno, es una detrás de otra. Abrazos hermano mío, ganas de verte", le escribió.

Pitingo, antes, ya había cargado contra Rufián con un mensaje propio desde su cuenta de Twitter: "Querido y paisano Gabriel Rufián, y lo de querido, es por decir algo. Por que no te vas con Puigdemont ? Déjanos al resto de España vivir tranquil@s. Vosotros a decorar con lazos que es lo vuestro y a chupar del bote. Yo no huyo fuera como los tuyos", colgó en su perfil.

La ironía de Rufián

Rufián, que retuiteó los mensajes previos, respondió con ironía a Figo y Pitingo: "Aquí el Ministerio de Cultura y Deportes de VOX te explica la negociación de Esquerra Republicana". Eso hizo estallar aún más a Figo y Pitingo, que volvieron a replicar.

Aquí el Ministerio de Cultura y Deportes de VOX te explica la negociación de Esquerra Republicana. pic.twitter.com/0OtyXTeMAa — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 25, 2020

""Caro" diputado sigues mal informado, no tengo afiliación política, pero admiro y me identifico con los grandes gestores los cuales no te incluyo. Y no se lo que te molesto más se lo de dejares de chupar del bote o lo de las empresas que ya se fueron de Catalunya", respondió Figo.

“Caro” diputado @gabrielrufian sigues mal informado, no tengo afiliación política, pero admiro y me identifico con los grandes gestores los cuales no te incluyo y no se lo que te molesto más se lo de dejares de chupar del bote o lo de las empresas que ya se fueron de Catalunya https://t.co/D2Hr44OGP4 — Luís Figo (@LuisFigo) November 25, 2020

Pitingo reaccionó en Twitter con un mensaje recordando a Chiquito de la Calzada y citando tanto a Rufián y a Puigdemont. "Uno que llegar y sevarrrr!! Huyeeeenndooorrr!! No puedorrr ir Españarrrrr!!! La Beneméritarrrrr me va a hacer pupita en el diodenal!!! Cobarde!!!!!!!", escribió el artista junto a un 'gif' de Puigdemont.

Uno que llegar y sevarrrr!! Huyeeeenndooorrr!! No puedorrr ir Españarrrrr!!! La Beneméritarrrrr me va a hacer pupita en el diodenal!!!



COBARDE!!!!!!! @gabrielrufian @KRLS pic.twitter.com/j0sFA1wop3 — PITINGO (@Pitingo) November 25, 2020

