Sergio Ramos, entre los nominados al premio The Best de la FIFA

Los nominados al premio 'The Best' 2020 FIFA

THE BEST 2020

La FIFA ha revelado este miércoles los candidatos preseleccionados para los siete de los trofeos individuales que se entregarán en la ceremonia de The Best FIFA Football Awards el próximo 17 de diciembre de 2020.

Dos paneles de expertos, uno para fútbol femenino y otro para fútbol masculino, han seleccionado a los candidatos para cada categoría. El plato gordo será el The Best al mejor futbolista masculino del año, habiendo sido Leo Messi el elegido del pasado año. El argentino, también nominado, no parece ser uno de los favoritos a ganarlo esta edición.

En las apuestas sigue estando en lo más alto Robert Lewandowski. El delantero polaco fue letal en el área y clave en la consecución de la Champions League del Bayern Múnich. Sin Messi ni Cristiano como figuras fuertes para los premios, Lewandowski también esperaba haber ganado este año el Balón de Oro, pero France Football canceló su entrega por la pandemia.

Nominees: #TheBest FIFA Men's Player



Thiago Alcântara

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Robert Lewandowski

Sadio Mane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Neymar

Sergio Ramos

Mohamed Salah

Virgil van Dijk



️ ️ https://t.co/fqPa5jbedh pic.twitter.com/nLcUjmdQrd — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

España es el único país que cuenta con dos representantes: Sergio Ramos y Thiago Alcántara. Ramos, cada vez más importante en el Real Madrid, aparece en el centro de la foto promocional de la FIFA para el premio. El Madrid, con Ramos, y el Barça, con Messi, son los únicos equipos de La Liga representandos. El Liverpool domina con cuatro candidatos: Thiago, Mané, Salah y Van Dijk.

Leo Messi, tras recibir el Premio The Best 2019 REUTERS

Los nominados al The Best

Thiago Alcantara (ESP / Liverpool), Cristiano Ronaldo (POR / Juventus), Kevin De Bruyne (BEL / Manchester City), Robert Lewandowski (POL / Bayern Múnich), Sadio Mané (SEN / Liverpool), Kylian Mbappé (FRA / PSG), Lionel Messi (ARG / Barcelona), Neymar (BRA / PSG), Sergio Ramos (ESP / Real Madrid), Mohamed Salah (EGI / Liverpool) y Virgil van Dijk (HOL / Liverpool).

Los premios que entregrará la FIFA no acaban ahí y es que también se premiará a la mejor futbolista de 2020. Jenni Hermoso, internacional española y jugadora del Fútbol Club Barcelona está en la lista de nominadas.

Las nominadas al The Best

Lucy Bronze (ING / Manchester City), Delphine Cascarino (FRA / Olympique Lyonnais), Caroline Graham Hansen (NOR / FC Barcelona), Pernille Harder (DIN / Chelsea FC), Jennifer Hermoso (ESP / Barcelona), Ji So-yun (COR / Chelsea FC), Sam Kerr (AUS / Chelsea FC), Saki Kumagai (JAP / Olympique Lyonnais), Dzsenifer Marozsán (ALE / Olympique Lyonnais), Vivianne Miedema (HOL / Arsenal), Wendie Renard (FRA / Olympique Lyonnais).

Nominees: #TheBest FIFA Men's Coach



Marcelo Bielsa

Hans-Dieter Flick

Jürgen Klopp

Julen Lopetegui

Zinedine Zidane



️ VOTE NOW https://t.co/G9cyA5WguD pic.twitter.com/At0QAsr3Fn — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

Mejor entrenador en categoría masculina

Marcelo Bielsa (ARG / Leeds United FC), Hans-Dieter Flick (ALE / FC Bayern München), Jürgen Klopp (ALE / Liverpool), Julen Lopetegui (ESP / Sevilla), Zinedine Zidane (FRA / Real Madrid).

Mejor entrenador/a en categoría femenina

Lluís Cortés (ESP / FC Barcelona), Rita Guarino (ITA / Juventus), Emma Hayes (ING / Chelsea), Stephan Lerch (ALE / VfL Wolfsburg), Hege Riise (NOR / LSK Kvinner), Jean-Luc Vasseur (FRA / Olympique Lyonnais), Sarina Wiegman (HOL / selección holandesa)

Nominees: #TheBest FIFA Men's Goalkeeper



Alisson Becker

Thibaut Courtois

Keylor Navas

Manuel Neuer

Jan Oblak

Marc-André ter Stegen



️ VOTE NOW https://t.co/99eL6U54eK pic.twitter.com/CqCyPeMbAO — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

Mejor portero masculino

Alisson Becker (BRA / Liverpool), Thibaut Courtois (BEL / Real Madrid), Keylor Navas (COS / PSG), Manuel Neuer (ALE / Bayern Múnich), Jan Oblak (ESL / Atlético de Madrid), Marc-André ter Stegen (ALE / Barcelona)

Mejor portera femenina

Ann-Katrin Berger (ALE / Chelsea), Sarah Bouhaddi (FRA / Olympique Lyonnais), Christiane Endler (CHI / PSG), Hedvig Lindahl (SUE /Atlético de Madrid), Alyssa Naeher (EE.UU. / Chicago Red Stars), Ellie Roebuck (ING / Manchester City).

Los premios The Best se entregarán el próximo 17 de diciembre. Las votaciones estarán abiertas hasta el 9 de diciembre y el 11 se anunciarán los tres finalistas de cada categoría. Una semana después se entregan los premios, aunque se desconoce el funcionamiento de la gala por la situación sanitaria.