Conoce qué día y a qué hora se jugará la eliminatoria entre el Real Madrid y el Atalanta

El Real Madrid y el Atalanta ya conocen cuándo se jugará la eliminatoria que les enfrentará en los octavos de final de la Champions League. El partido de ida que se disputará en Bérgamo, en el Azzurri d'Italia, será el miércoles 24 de febrero de 2021. Por ende, la vuelta que será, a priori, en el Alfredo Di Stéfano ha quedado confirmada para el martes 16 de marzo de 2021. Ambos choques serán a la misma hora, las 21:00 horas. Aún se desconoce si podrá asistir público a ambas citas.

Los blancos han recibido este lunes su rival para la siguiente fase de la máxima competición continental. El equipo italiano llega después de ser segundo en el grupo en el que se enfrentaron a Liverpool, Ajax y Midtjyland. Los merengues consiguieron el primer puesto en el suyo, después de superar a Borussia Monchengladbach, Shakhtar Donetsk e Inter de Milán. Ahora llega la hora de la verdad con los enfrentamientos a vida o muerte.

Como ha dicho este mismo lunes también Zidane, aún quedan "más de dos meses para el partido como para decir cosas", pero ha dejado claro que "respetamos al Atalanta". Sorteo, a priori, factible para los blancos depsués de que hubiera opciones de que les tocara el RB Leipzig, el más temido. Eran los únicos españoles que tenían el privilegio de estar entre los cabezas de serie al ser primeros de grupo, un grado de tranquilidad para el francés y los suyos.

El documento de las fechas de los partidos de octavos de final de la Champions League

Desde que Gasperini tomara el mando, el club de la pequeña ciudad norteña de Bérgamo se ha convertido en uno de los grandes de Italia. Un equipo que el año pasado alcanzó los cuartos de final de esta misma competición es para tenerlo en cuenta. Era su primera participación y casi se meten en semifinales. Aún así, este año han pegado un pequeño bajón.

Pero el enfrentamiento estará marcado por el pique interno que existe entre el vestuario y el cuerpo técnico. Papu Gómez, estrella de este equipo, vive el momento más duro de su presencia en Bérgamo y hasta podría dejar al club en el próximo mercado de enero. El argentino de 33 años tuvo un fuerte altercado con Gasperini hace dos semanas durante el descanso del partido europeo jugado contra el Midtjylland.

Algunos jugadores como Josip Ilicic se han puesto del lado del jugador y ha creado un importante cisma que tendrán que resolver antes de esa fecha de febrero. El argentino habló en redes sociales este lunes: "Queridos aficionados del Atalanta, os escribo por aquí porque no tengo ninguna manera de defenderme y hablar con vosotros. Solo quería deciros que cuando me vaya se conocerá la verdad sobre todo. Vosotros me conocéis y sabéis qué persona soy. Os quiero, vuestro capitán". Todo esto llega después de que Gasperini explicase que la situación con el Papu tiene que estudiarse y que el entrenador alegase razones técnicas para que no cuente con él.

[Más información: Qué opciones tienen Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla en los octavos de final de la Champions League]