No están teniendo los resultados que cosecharon la temporada pasada, pero no por ello dejan de ser peligrosos. Los de Zidane consiguieron el primer puesto del grupo después de la locura que fue esta fase para los blancos. Los graves problemas internos que hay en el club de Bérgamo marcan el momento actual, aunque a dos meses de que lleguen esos partidos no se puedan sacar muchas conclusiones. Los merengues también deberían de volver a contar para ese momento con Eden Hazard. También espera Sergio Ramos llegar con su futuro definido a esa fecha.