Heurtel, una guerra con el Barça y un sueño por cumplir con el Real Madrid

Thomas Heurtel viajó a Estambul para negociar un posible fichaje con el Fenerbahce, movimiento con el que el Barça estaba de acuerdo. Sin embargo, las sospechas del club de que el francés quería en realidad estudiar su marcha al Real Madrid llevaron a la expedición culé a dejarle en tierra en Estambul para que volviera a Barcelona por sus propios medios. Y así se ha armado un escándalo de grandes dimensiones.

El Barcelona está recibiendo un buen puñado de críticas por su actitud ruin con Heurtel. El club azulgrana ha cruzado una raya que no se debe traspasar ni cuando uno de tus jugadores tiene opciones de marcharse al eterno rival. "Inexcusable", afirmaba la Asociación de Jugadores de la Euroliga en un comunicado este miércoles sobre la actitud del Barça.

Heurtel ahora tiene en su mano denunciar al Barça, con el que sigue bajo contrato, y no parece complicado que pueda encontrar solución a su futuro. El Barça, que sostiene que son club y jugador quienes "rompen las negociaciones" (y no solo el club), tiene una patata caliente con el asunto Heurtel y parece que, de quedarse en el equipo, la situación solo empeoraría. Los jefes azulgranas parecen haber perdido el control, aunque amenacen a Heurtel con no rescindir su contrato si va al Madrid.

Lo que ocurrió en Estambul no hace más que acercar a Heurtel al Real Madrid. Heurtel, enemistado ahora con la entidad y el barcelonismo, quiere jugar en el Madrid como también lo quería en el pasado, antes de fichar por el Barça en 2017.

Guiño en 2016

A Heurtel se le ha relacionado con el Madrid desde hace varios años atrás. Concretamente, fue en 2016, cuando subió una fotografía en sus redes sociales en la que aparecía con la camiseta del Real Madrid. Su nombre se vinculaba con la entidad blanca cuando Sergio Rodríguez decidía volver a la NBA y también Sergio Llull era tentado por la liga norteamericana. Heurtel no pudo dejar más claras sus intenciones, pero no se hizo.

El 'madridismo' de Heurtel se tuvo que apaciguar cuando en 2017 fichaba por el Barcelona. Un mes antes de hacerse oficial borraba aquella foto con la que buscó llamar la atención del Real Madrid. Llegaba al club catalán con el objetivo de revolucionar el juego de una plantilla atascada. Su talento ofensivo era el mejor argumento. Sus dos MVP en las últimas dos Copas del Rey azulgranas demuestran su valor.

Final con el Barça

Pero todo se torció esta campaña. Su conflicto con Sarunas Jasikevicius ha acabado en la escena de Estambul. El técnico azulgrana ya habló tras el último partido del Barça en la Liga Endesa sobre Heurtel: "Se está buscando una solución que sea buena para las dos partes y vamos a ver lo que pasa en los próximos días", dijo entonces, seguramente, pensando en su salida al Fenerbahce.

Pablo Laso dando indicaciones con Heurtel delante ACB MEDIA

En Estambul, el Barça se enteró de que el Fenerbahce no ficharía a Heurtel. El Real Madrid, por lo visto, se había metido de por medio y Heurtel estaba decidido a vestir de blanco. Lo cerca que estaba el galo de llegar a un acuerdo con el club blanco hay que tomarlo todavía con pinzas por la situación económica del club y porque Heurtel no es lo que más le falta a Laso en su plantilla.

Eso sí, al Madrid se le ha puesto un caramelo en la boca. Por tratarse de uno de los mejores bases de Europa y por el transfondo de la operación. Su fichaje sería un golpe en toda regla que atizaría al eterno rival.

