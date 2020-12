El Barça explica el 'Caso Heurtel': "Se le dio noche de hotel y billete de vuelo"

Darussafaka vs Barcelona TOLGA BOZOGLU Agencia EFE

El Barça ha aclarado la situación de Thomas Heurtel después de que explotara su escándalo en Estambul. El club dejó al base en la ciudad turca después de jugar su partido de Euroliga frente al Anadolu Efes y han justificado esta decisión en que "el club y el jugador rompen las negociaciones y se emplazan a seguir hablando", por lo que, "al no estar con la disciplina del equipo", "se decide que el jugador no vuelva con el grupo".

Además, el club explica que "el jugador no estuvo desatendido en ningún caso" y que le dieron "todas las facilidades": "noche de hotel, billete de vuelo regular y toda la documentación pertinente". Este martes Heurtel regresará a Barcelona para tratar de resolver su futuro, además de que seguramente explique lo sucedido en las últimas 24 horas. Son ya varias semanas las que llevan tanto la entidad como el francés intentando aclarar su futuro.

Todo empieza este lunes cuando el club concede permiso a Heurtel para viajar con el resto del equipo a Estambul ya que "él y su representante" lo pidieron. El objetivo era "solucionar su futuro profesional". Ya el domingo ambas partes decidieron que no fuera convocado al partido frente al Joventut para "evitar una posible lesión" y "ante un acuerdo de resolución de contrato mutuo inminente", cuestión que todavía no se ha producido.

Comunicado del FC Barcelona: Thomas Heurtel



Consulta los detalles: https://t.co/RMnq8S7IEh pic.twitter.com/DVcAjcGEAp — Barça Basket (@FCBbasket) December 23, 2020

Ya en Estambul, el jugador pide al club hacer "vida paralela" mientras estaban en Turquía, es decir, poder reunirse con otros clubes de la ciudad y así poder "resolver su futuro profesional". Después de romper negociaciones entre el club y el agente a mediodía para conseguir esa rescisión, tras el partido, el Barça decide que no viaje de vuelta con sus compañeros quedándose solo en Estambul. Además, el club aclara en el último punto del comunicado que Heurtel sigue "formando parte de la disciplina" del equipo.

Inconexo

El Barça, en el mismo comunicado, explica que el jugador "no está bajo la disciplina" del equipo y que "sigue formando parte de la disciplina" de la entidad. La justificación en forma de que tenía hotel y billete para volver, no vale como excusa para que no regresara con sus compañeros, ya que si sigue siendo uno más, el cuerpo técnico debería velar porque Heurtel esté en el mejor estado físico y mental posible para que siga siendo de utilidad.

La rescisión de contrato seguramente llegue más pronto que tarde. El jugador es el más interesado en tener minutos, porque quiere que su selección cuente con él, además de no tirar una temporada sin poder rendir. Uno de los mejores jugadores de la Liga Endesa está en el dique seco y, seguramente, sean muchos en Europa los que quieren tenerle en sus filas. El único problema es que la pandemia también ha afectado económicamente a las arcas de estos mismos clubes. Su futuro está marcando este final del 2020.

[Más información: Así llegó el Barça tras dejar tirado a Heurtel: la polémica reacción de la expedición culé]