El Barça pone en problemas a Heurtel mientras el Real Madrid espera acontecimientos

No es oro todo lo que reluce en el Barça de Sarunas Jasikevicius. A pesar de que el equipo culé está realizando una buena temporada, especialmente en Euroliga donde están demostrando ser el equipo más regular, existen problemas internos que podría terminar causando más de un disgusto a los azulgranas.

Ningún entrenador quiere en su plantilla jugadores con los que no se entiende o con los que ha tenido discusiones, y Thomas Heurtel se encuentra en esas circunstancias en el conjunto culé. A pesar de que es uno de los mejores jugadores de la plantilla, no termina de tener feeling con el nuevo técnico, que le ha relegado al ostracismo en los últimos partidos verdaderamente importantes del Barça.

Su situación en el club hizo saltar las alarmas hace ya un tiempo, especialmente cuando se comprobó que el fichaje de Nick Calathes no era simplemente para cubrir la baja de Delaney, sino para tomar los galones de ser el base titular y el eje del nuevo proyecto del técnico lituano.

Campazzo contra Calathes

De esa forma, un jugador de la calidad de Thomas Heurtel quedaba relegado a un segundo plano cuando su estatus, e incluso su salario, son de jugador de primer nivel. Sin embargo, esta situación se agravó cuando, no solo Calathes, sino también el canterano Bolmaro tuvo más protagonismo que el base francés.

La situación de Heurtel en el Barça en estos momentos es realmente complicada. Tiene contrato hasta final de temporada, cuando podrá decidir si ejecuta la opción de jugador que tiene para ampliar su vinculación un año más, o si prefiere buscar una salida. Sin embargo, ese destino podría estar mucho más cerca que el próximo verano, podría darse incluso en las próximas semanas.

Su falta de protagonismo en los últimos partidos está siendo alarmante, ya que Jasikevicius no le está dando minutos en partidos de entidad. Ante Olympiacos, en Euroliga, fue el caso más significativo ya que Heurtel no disputó ni un solo minuto. El equipo azulgrana cayó derrotado con una gran exhibición de Kostas Sloukas.

Después de ese partido, el playmaker galo si disfrutó de minutos ante el Herbalife Gran Canaria en Liga Endesa, pero fue en un partido que quedó resuelto en el primer cuarto. Por ello, su presencia fue todavía más significativa, ya que ha perdido protagonismo en la rotación incluso por detrás de jugadores como Roland Smits o Sergi Martínez.

Thomas Heurtel celebra una canasta del Barcelona en la final de la Liga Endesa ante Kirolbet Baskonia EFE

En el último partido de Euroliga, ante un rival de la calidad del Olimpia Milán, Heurtel de nuevo volvió a la sombra del banquillo, ya que solo disputó tres minutos del choque. Esta es sin duda una situación que le tiene especialmente molesto ya que, tras los problemas vividos con Pesic en los últimos meses, la situación ahora con Jasikevicius no ha ido mucho mejor.

Además, a todo esto se une el interés del Barça en jugadores como Yogi Ferrell, un base que ha dejado grandes sensaciones en la NBA y que podría ser la enésima guinda del proyecto culé para destronar a equipos como el Real Madrid. Sin embargo, la crisis derivada de la pandemia hace complicado cualquier fichaje. Por ello, Heurtel se ha convertido también en un problema, ya que al Barça le interesa deshacerse de los más de 3,5 millones brutos que supone el francés.

Heurtel y el Madrid

Mientras el cabreo de Heurtel crece y su situación en el club empeora, se empieza ya a especular con una posible salida y con qué clubes podrían afrontar su llegada. Y, evidentemente, uno de los clubes que podría estar al acecho es el Real Madrid. Los blancos no han realizado ningún movimiento para suplir la importante baja de Campazzo porque la situación económica no invita a hacer fichajes de circunstancias ni inversiones que no sean seguras. No obstante, Heurtel sí lo sería.

De esta forma, si el jugador francés terminara saliendo del Barça, podría convertirse en una gran oportunidad para los blancos, ya que se pondría ante sus ojos la opción de fichar a uno de los bases con mayor talento de Europa, con capacidad para anotar y asistir y que conoce perfectamente la liga española y el baloncesto europeo. Su mayor hándicap es su defensa, especialmente comparado con Campazzo, pero Heurtel podría ser ese jugador por el que hacer un esfuerzo en tiempos de la Covid-19. De momento, los blancos esperan acontecimientos.

