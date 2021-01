El comentario de Alex Tyus sobre Tavares tras fichar por el Real Madrid

El conjunto merengue dio la campanada en el mercado de fichajes incorporando a Alex Tyus. El interior, que formaba parte de la disciplina del Galatasaray, abandonaba Turquía para vestir la camiseta blanca hasta final de temporada. Una operación que pasó desapercibida y que se produjo después de conocerse la baja de larga duración de Randolph. Tyus estará estos meses en el plantel de Laso y ya ha dejado claros sus objetivos.

El interior, con pasaporte israelí, ha asegurado que va "a jugar lo más duro que pueda" para "ayudar al equipo a ganar". Tyus espera "poder ayudar lo máximo posible" y sumar su "fuerza" al resto del equipo merengue. Su mayor virtud, segúnh a reconocido, es "ser capaz de hacer jugadas decivivas que puedan cambiar partidos". Y no miente, pues fue él uno de los culpables de que el cuadro blanco no ganara la Euroliga en 2014, cuando su Maccabi arrasó a los de Laso en Italia.

Después de que se confirmara su fichaje la pasada temporada, el jugador ya está en Madrid y ha pasado reconocimiento médico. Como suele ser habitual, ha realizado las fotografías oficiales con la equipación merengue y ha concedido la esperada entrevista para conocer sus primeras impresiones. Ha sido ahí donde ha confesado su respeto por su compañero de pintura, Edy Tavares, a quien ha definid como un "jugador increíble".

Si nada cambia, Tyus podría debutar con el Real Madrid este mismo viernes ante el Milan. El conjunto de Laso disputará una nueva jornada de Euroliga, esta vez como local, y en función de su actitud en los entrenamientos se podrá vivir el primer salto de Tyus con la nueva camiseta merengue.

Tavares

"Tengo mucho respeto por Tavares. Es un jugador increíble. He tenido la oportunidad de jugar con otros grandes pívots y eso me ha enseñado mucho y ha sido divertido".

Alex Tyus, el fichaje del Real Madrid: "Tengo mucho respeto por Tavares"

El Real Madrid

"Me encanta la forma de jugar del Real Madrid y su forma de compartir el balón. Juega los partidos con mucha inteligencia. Así siempre tienes opciones de ganar. Hay jugadores con mucho talento en el equipo y por eso siempre compiten por los títulos".

Objetivos

"Ganar títulos es el objetivo más importante pero también quiero mejorar día a día. Busco seguir aprendiendo de mis compañeros, adaptarme lo antes posible y aprender los sistemas. Si hacemos eso todos los días, lo demás vendrá solo".

Meta individual

"Esta temporada está siendo un poco extraña. No he empezado a jugar hasta noviembre. Coger la forma este año ha sido diferente porque no había jugado desde marzo. Todo ha sido diferente pero tengo muchas ganas de seguir mejorando"

¿Más fichajes?

El conjunto merengue sorprendió cuando se dio a conocer la operación. Sin embargo, podría no ser la última sorpresa. El cuadro blanco se ha visto relacionado con Thomas Heurtel, que abandonará el Barcelona si el club catalán le deja. Este día 6 se cierra el mercado de Euroliga y el francés podrá jugar en otro equipo o, por el contrario, se quedará en el conjunto azulgrana hasta final de temporada cobrando pero sin jugar.

